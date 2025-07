FLAGRA

VÍDEO: Andressa Urach aparece aos beijos com Nego Di e esposa

Momento foi registrado em um evento privado em boate de Porto Alegre; 'Não deveria estar preso?' questionaram internautas

Elis Freire

Publicado em 16 de julho de 2025 às 18:55

Andressa Urach, Nego Di e esposa Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A produtora de conteúdo Andressa Urach virou assunto nas redes sociais, desta vez ao participar de evento privado em boate de Porto Alegre (RS) na madrugada desta quarta-feira (16). Urach surpreendeu os internautas ao ser flagrada aos beijos com o humorista Nego Di e a esposa dele, Gabriela Sousa. Os internautas reagiram com repúdio às imagens: "Abriram as portas do capeta", disse um. Já outros questionaram sobre a condenação do famoso por estelionato: "Ele não devia estar preso?!".>

A esposa de Nego Di, que também produz conteúdo adulto, publicou uma série de stories junto com Andressa. Nas imagens, as duas se abraçam e trocam declarações. "Nós outra vez. Minha loira, mas agora o time tá completo", disse a esposa do ex-BBB. "Minha morena...que noite. Amo você!!!", comentou Andressa.>

Urach também registrou diversos momentos da festa no Instagram: um brinde com presença da esposa do ex-BBB, curtição na pista de dança e até uma mulher passando pela casa noturna com placa que anuncia: "Gabi, Nego Di e Urach estão na casa!". >

Já na manhã desta quarta (16), a loira apareceu deitada na cama e enalteceu a festa e encontro com o casal. Em novembro do ano passado, Andressa chegou a anunciar que fez uma gravação com Gabi. Na ocasião, ela escreveu: "Peguei ela emprestada de Nego Di", aos risos. >

🚨 Gente? Nego Di foi flagrado beijando sua esposa e Andressa Urach, durante balada em São Paulo. 😳 pic.twitter.com/dYOqfVE77o — αℓєx (@alexlimareal) July 16, 2025

Mas, Nego Di não deveria estar preso?

Segundo a Justiça, não. Condenado a 11 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estelionato, Dílson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, responde em liberdade até o transito em julgado, enquanto seu sócio Anderson Bonetti segue preso preventivamente.>