BASTIDORES

Márcia Dantas relembra promessa não cumprida no SBT: 'Disseram que eu era uma aposta'

Apresentadora contou que recebeu promessas antes de ser demitida em janeiro deste ano

Márcia Dantas quebrou o silêncio sobre sua saída do SBT, ocorrida em janeiro deste ano, e revelou detalhes do desligamento que a pegou totalmente desprevenida. Em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do R7, a jornalista confessou que encarou o momento como o fim repentino de um relacionamento.>