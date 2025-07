ALERTA

Thales Bretas sofre golpe de taxista e desabafa nas redes sociais; veja vídeo

Médico que foi casado com Paulo Gustavo sofreu ‘golpe da maquininha’

F Felipe Sena

Publicado em 16 de julho de 2025 às 22:01

Thales sofreu golpe enquanto estava com amiga Crédito: Reprodução | Instagram

O médico dermatologista Thales Bretas usou as redes sociais para desabafar sobre o “golpe da maquininha” que sofreu nesta semana. De acordo com o pai de Romeu e Gael, ele resolveu pedir um táxi para ir a um restaurante com uma amiga, porque estava com pressa, e passou o cartão sem olhar atentamente o valor. >

Segundo Bretas, o local era próximo, mas o motorista pediu que ele descesse do carro porque o veículo estava “esquentando”. “Ele saiu do táxi, abriu o capô, disse que era perigoso a gente ficar dentro, a gente desceu rápido, tudo num teatro. A corrida ficou em R$ 15, ele mostrou o visor do celular dele e usou a maquininha geralmente conectada no celular que você não vê visor que é uma máquina menor”.>

Bretas disse que em seguida digitou a senha do cartão na maquininha, com a exigência do motorista de que teria que ser cartão de débito físico. “Por sorte, eu estava com o cartão, ainda falei isso com ele porque normalmente quase não saímos [juntos]. Ele passou um valor exorbitante muito maior do que a corrida”.>

“Provavelmente, ele me mostrou um outro celular, porque geralmente o taxista ou o motorista de aplicativo tem dois celulares. Eu, na hora, não maldei e logo vi o SMS confirmando o valor discrepante da transação e o cara já tinha saído porque ele disse que ia arrumar o carro dele”, continuou Bretas.>