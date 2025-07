E DEU CERTO

Luciana Gimenez faz teste inusitado no Japão e sai pelas ruas com meia branca

Apresentadora quis testar limpeza de Tóquio

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de julho de 2025 às 10:47

Luciana Gimenez no Japão Crédito: Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez fez um teste inusitado no Japão. Visitando o país com os filhos, a apresentadora resolveu botar à prova a famosa limpeza das ruas do local e saiu andando por Tóquio usando uma roupa com meias brancas, sem sapato. A ideia era conferir se o tecido realmente manteria a cor depois do passeio - ou se a sujeira iria mudar a cor das meias.>

“Uma coisa que eu sempre quis saber é o quanto o lugar é limpo… Então, eu vou fazer um teste hoje. Vou colocar uma meia branca e vou sair andando pelas ruas de Tóquio”, começou a brasileira. Logo depois, ela apareceu saindo do hotel onde está hospedada, sem sapatos, para realizar o teste.>

Luciana chegou até a brincar com a situação, ao ver que um dos filhos não curtiu a ideia, mas seguiu e até entrou em uma estação de trem apenas com as meias nos pés. "Depois vou fazer isso lá em São Paulo para ver como eu fico", falou a apresentadora.>

Os filhos ficaram chocados com a ideia que a mãe teve, mas Luciana mostrou que a peça não ficou tão suja quanto se poderia imaginar.>

Nesta semana, Gimenez também se surpreendeu com a honestidade dos japoneses ao perder seu cartão em uma loja e recuperá-lo rapidamente. Segundo ela, da abordagem ao responsável do estabelecimento até a recuperação do item durou apenas cinco minutos.>

"O negócio de estar em um país que é honesto, tem regra, as pessoas vão fazer o que é necessário. É o seguinte, eu sou destrambelhada e esqueci o meu cartão de crédito em uma loja gigante, voltei duas horas depois e já estava em um 'achados e perdidos'", falou.>