DIETA

Saiba qual queijo tem mais proteínas que o ovo, segundo nutricionistas

Queijo pode ser uma estratégia mais eficaz para dietas low carb

Rico em nutrientes e presença constante nas refeições de quem busca saúde, o ovo é um clássico das dietas proteicas — a exemplo do cardápio da influenciadora Gracyanne Barbosa, que costuma consumir até 40 deles por dia. No entanto, ao contrário do que muitos acreditam, o alimento não lidera o ranking das maiores fontes de proteínas. Um queijo pouco conhecido supera os índices do ovo e pode ser uma estratégia mais eficaz para dietas low carb.>