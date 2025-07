ENTENDA A DIFERENÇA

Você sabia? Coca-Cola brasileira tem fórmula diferente da americana e é bem mais gostosa

Debate invadiu as redes sociais depois que Trump disse que pretende mudar fórmula da bebida

Fernanda Varela

Publicado em 17 de julho de 2025 às 19:46

Coca-Cola Crédito: Coca-Cola

Imagine abrir uma latinha de Coca-Cola nos Estados Unidos e sentir um sabor mais encorpado, parecido com o da versão brasileira. Essa é a ideia que Donald Trump quer colocar em prática: trocar o xarope de milho usado hoje na fórmula americana pelo açúcar de cana, como o que adoça o refrigerante no Brasil. O assunto invadiu as redes sociais após o presidente anunciar que quer mexer na fórmula americana da bebida mais famosa do mundo.>

Mas será que isso mudaria mesmo o sabor da Coca? E, mais importante, quanto custaria essa brincadeira?>

A mudança não seria só no paladar. A substituição do xarope de milho por açúcar de cana deixa a bebida mais “limpa” e lembra bem mais o gosto das versões vendidas em outros países, como Brasil e no México, onde a fórmula é diferente da americana e considerada bem mais gostosa.>

Só que tem um detalhe: a maior parte desse açúcar teria que vir do Brasil, que é o maior produtor do mundo e o segundo maior fornecedor dos EUA. O problema? O próprio Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil, incluindo o açúcar, a partir de agosto.>

Ou seja: ele quer mudar a receita da Coca, mas dificultou (e muito) a importação do principal ingrediente.>