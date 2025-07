POLÊMICA

Trump quer mudar a receita da Coca-Cola; entenda

Troca de ingredientes foi sugerida pelo presidente, mas empresa não confirmou decisão

Carol Neves

Publicado em 17 de julho de 2025 às 10:13

Donald Trump quer mudar receita da Coca Crédito: Reprodução

O presidente Donald Trump afirmou que a Coca-Cola aceitou substituir o xarope de milho com alto teor de frutose por açúcar de cana nas bebidas vendidas nos Estados Unidos. A declaração foi feita por ele na quarta-feira (16), através de sua rede social Truth Social, mas a empresa ainda não confirmou a alteração.>

Segundo Trump, o pedido teria sido feito diretamente por ele à companhia. “Tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana REAL na Coca-Cola nos Estados Unidos, e eles concordaram em fazê-lo”, publicou. “Gostaria de agradecer a todas as autoridades da Coca-Cola. Essa será uma medida muito boa da parte deles, vocês verão. É simplesmente melhor!”>

A Coca-Cola não deu detalhes sobre a possível reformulação do produto. Um porta-voz da empresa, com sede em Atlanta, apenas declarou que aprecia o entusiasmo de Trump e que mais informações sobre novos produtos seriam divulgadas em breve. Atualmente, consumidores nos EUA já têm acesso à Coca-Cola feita com açúcar de cana, especialmente a importada do México, em garrafas de vidro.>

A mudança, caso confirmada, não afetaria a Coca-Cola Diet, versão sem calorias, adoçada com aspartame, e favorita do presidente. Trump é conhecido por seu apego ao refrigerante, chegando a instalar um botão no Salão Oval para acionar um mordomo e receber uma lata da bebida sempre que desejasse.>

Apesar da preferência pessoal, Trump já fez críticas à empresa. Em 2012, chegou a afirmar que a Coca-Cola Diet poderia contribuir para o ganho de peso. Mesmo assim, concluiu: “Tudo bem, eu ainda vou continuar bebendo esse lixo”.>

Setor de milho reage>

A possível substituição do adoçante utilizado nos Estados Unidos provocou reação do setor de milho. John Bode, presidente da Associação dos Refinadores de Milho, criticou a ideia. “Substituir o xarope de milho com alto teor de frutose por açúcar de cana não faz sentido”, afirmou ele, segundo agências internacionais. Ele argumenta que a mudança prejudicaria produtores americanos, aumentaria a importação de açúcar e não traria nenhum ganho nutricional.>