260 MORTOS

Investigação indica que comandante cortou combustível em acidente da Air India, diz jornal

Avião era pilotado pelo copiloto, que ficou em pânico ao notar desligamento de sistema; capitão permaneceu calmo

As investigações sobre o acidente com avião da Air India que deixou 260 mortos ao cair logo após a decolagem estão focando no capitão Sumeet Sabharwal, que ficou calmo quando notou que o fornecimento de combustível para os motores havia sido cortado. Ao lado dele, o copiloto Clive Kunder entrou em pânico. >

Segundo o Wall Street Journal, o copiloto foi quem estava pilotando o avião no momento da decolagem, então provavelmente estava com as mãos ocupadas. Isso deixava o comandante com liberdade para supervisionar a operação e atuar em ajustes, além de manusear outros sistemas do avião. >