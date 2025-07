260 MORTOS

Relatório do acidente da Air India confirma que combustível foi cortado antes do acidente

Na gravação de voz, um dos pilotos é ouvido perguntando ao outro por que ele cortou o combustível

As autoridades indianas confirmaram que os interruptores de controle de combustível do voo da Air India que caiu em junho foram desligados logo após a decolagem, mas foram religados antes do impacto. >

A aeronave, um Boeing 787-8 com 242 pessoas a bordo, caiu pouco depois de decolar do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, no dia 12 de junho. Ao todo, 260 pessoas morreram, incluindo vítimas no solo. Apenas um passageiro sobreviveu.>