COM 242 PESSOAS

Vídeo registra últimos momentos antes da queda do avião que caiu logo após decolar na Índia

Houve caos, incêndio e correria após aeronave da Air India atingir prédio em solo

Carol Neves

Publicado em 12 de junho de 2025 às 08:03

O voo AI171 era operado por um Boeing 787-8 Dreamliner Crédito: Reprodução

Imagens gravadas por moradores da região de Meghani Nagar, nos arredores do aeroporto de Ahmedabad, na Índia, captaram os últimos instantes do voo AI171 da Air India antes da queda, nesta quinta-feira (12). O Boeing 787-8 Dreamliner, que seguia para Londres, colidiu com um prédio pouco após deixar o solo, provocando um incêndio de grandes proporções e deixando mortos e feridos. >

Nos vídeos, é possível ver a movimentação de equipes de resgate e bombeiros correndo para conter o fogo no edifício atingido. Segundo informações preliminares divulgadas pelo Times of India, a construção funcionava como alojamento para médicos. Populares também aparecem tentando ajudar, enquanto as vítimas são socorridas. O impacto causou pânico e destruição nas imediações do aeroporto internacional Sardar Vallabhbhai Patel.>

A aeronave transportava 242 pessoas, entre elas 230 passageiros e 12 tripulantes. As autoridades confirmaram que 169 dos ocupantes eram cidadãos indianos. Havia ainda 53 britânicos, sete portugueses e um canadense a bordo. Os feridos foram levados a hospitais da região para atendimento de emergência. O número oficial de mortos ainda não foi divulgado.>

Dados de rastreamento por ADS-B revelam que o avião atingiu uma altitude barométrica máxima de apenas 190 metros antes de iniciar uma queda brusca, com velocidade vertical aproximada de 145 metros por minuto. O aeroporto de Ahmedabad, de onde a aeronave partiu, está situado a cerca de 61 metros acima do nível do mar, o que evidencia que o voo praticamente não ganhou altura.>

A tripulação chegou a emitir um chamado de emergência “MAYDAY” à torre de controle, mas, logo depois da transmissão inicial, não houve mais resposta da cabine, o que sugere uma falha crítica e repentina. A Direção Geral de Aviação Civil da Índia (DGCA) informou que a ausência de comunicação após o pedido de socorro é considerada uma das ocorrências mais graves na aviação civil.>

Avião moderno>

O Boeing 787-8 Dreamliner envolvido no acidente é considerado um dos aviões mais modernos da frota da Air India. Capaz de transportar até 250 passageiros, o modelo se destaca por seu alcance intercontinental, menor consumo de combustível e fuselagem feita com materiais compostos como fibra de carbono. Além disso, oferece conforto aprimorado com janelas maiores, sistema de escurecimento eletrônico e pressurização otimizada. A aeronave entrou em operação comercial em 2011 e, até hoje, não havia registro de falha sistêmica grave de projeto.>

Apesar disso, o voo AI171 colapsou ainda nos momentos iniciais da decolagem, por volta das 13h no horário local, e caiu a uma curta distância da pista. As investigações estão em andamento e devem se concentrar nas condições técnicas da aeronave, na performance da tripulação e em possíveis falhas operacionais ou estruturais.>

Investigação>

O Escritório de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia (AAIB) enviou equipes ao local para análise dos destroços e coleta das caixas-pretas. A Boeing, fabricante da aeronave, também participará do processo, conforme os protocolos internacionais.>

No aeroporto de Ahmedabad, familiares de passageiros aguardam informações em áreas de apoio montadas emergencialmente. O governo indiano afirmou que está mobilizado para prestar assistência psicológica e logística às vítimas e seus parentes.>

Em comunicado oficial, a Air India confirmou o acidente e declarou que o voo seguia para o Aeroporto de Londres Gatwick, onde era esperado às 18h25 (horário local). “Neste momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos novas atualizações o mais breve possível”, informou a companhia aérea.>

O Grupo Tata, que controla a Air India, também se manifestou. “Com profundo pesar, confirmo que o voo 171 da Air India, operando na rota Ahmedabad–Londres Gatwick, se envolveu em um trágico acidente hoje”, afirmou N. Chandrasekaran, presidente do conselho da empresa. “Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com as famílias e entes queridos de todos os afetados por este evento devastador.”>