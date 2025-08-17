VIOLÊNCIA

Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Animal foi encontrado com vida, amarrado a coqueiro ao lado dos corpos

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09:53

Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas Crédito: Reprodução

A polícia ainda investiga quem é responsável pelas mortes de três mulheres assassinadas em Ilhéus, no Sul da Bahia, no sábado (16), cerca de um dia depois de desaparecerem.

O crime aconteceu no bairro Jardim Atlântico e as vítimas foram identificadas como as professoras Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, e Maria Helena do Nascimento, 41, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20.

Alexsandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal de ensino e amigas. As duas moravam em um condomínio que fica a cerca de 200 metros da Praia dos Milionários, ponto turístico da região, e saíram com a filha de Maria Helena na tarde da sexta (15), para passear com o cachorro na praia.

A Polícia Civil diz que a família já tinha registrado ocorrência do desaparecimento e buscas estavam sendo feitas para encontrar as três mulheres. Câmeras de segurança da região registraram parte do passeio das três, caminhando com o cachorro em meio às barracas de praia. O animal foi encontrado com vida, amarrado em um coqueiro próximo aos corpos.

As três mulheres tinham sinais de que foram esfaqueadas ou atingidas com arma branca similar. Os corpos foram abandonados em uma área de vegetação nas proximidades de onde elas sumiram. A Polícia Civil investiga o caso, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento.

As imagens das câmeras de segurança serão coletadas e analisadas, "com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação dos autores do crime", informou a polícia em nota. Não há informação se algo foi roubado das vítimas, ou se alguma delas sofreu violência sexual.

A Prefeitura de Ilhéus lamentou as mortes e ressaltou que as duas professoras Alexsandra e Maria Helena dedicaram as vidas ao ensino, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da cidade. AS duas deixam legado de compromisso e dedicação, destaca o texto.

Prefeitura divulgou nota de pesar Crédito: Reprodução