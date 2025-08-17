Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Animal foi encontrado com vida, amarrado a coqueiro ao lado dos corpos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09:53

Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas Crédito: Reprodução

A polícia ainda investiga quem é responsável pelas mortes de três mulheres assassinadas em Ilhéus, no Sul da Bahia, no sábado (16), cerca de um dia depois de desaparecerem.

O crime aconteceu no bairro Jardim Atlântico e as vítimas foram identificadas como as professoras Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, e Maria Helena do Nascimento, 41, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20.

Alexsandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal de ensino e amigas. As duas moravam em um condomínio que fica a cerca de 200 metros da Praia dos Milionários, ponto turístico da região, e saíram com a filha de Maria Helena na tarde da sexta (15), para passear com o cachorro na praia.

A Polícia Civil diz que a família já tinha registrado ocorrência do desaparecimento e buscas estavam sendo feitas para encontrar as três mulheres. Câmeras de segurança da região registraram parte do passeio das três, caminhando com o cachorro em meio às barracas de praia. O animal foi encontrado com vida, amarrado em um coqueiro próximo aos corpos.

As três mulheres tinham sinais de que foram esfaqueadas ou atingidas com arma branca similar. Os corpos foram abandonados em uma área de vegetação nas proximidades de onde elas sumiram. A Polícia Civil investiga o caso, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento.

As imagens das câmeras de segurança serão coletadas e analisadas, "com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação dos autores do crime", informou a polícia em nota. Não há informação se algo foi roubado das vítimas, ou se alguma delas sofreu violência sexual.

A Prefeitura de Ilhéus lamentou as mortes e ressaltou que as duas professoras Alexsandra e Maria Helena dedicaram as vidas ao ensino, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da cidade. AS duas deixam legado de compromisso e dedicação, destaca o texto.

Prefeitura divulgou nota de pesar
Prefeitura divulgou nota de pesar Crédito: Reprodução

A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI-APLB) decretou luto de três dias e afirmou que o crime "choca e entristece profundamente as famílias e toda a comunidade escolar". O sindicato promete cobrar das autoridades agilidade na investigação para que os criminosos responsáveis pelo crime sejam penalizados. "Que a memória dessas educadoras inspire ainda mais nossa luta por uma sociedade justa, segura e humana", finaliza.

Mais recentes

Imagem - Bahia ganha 168 voos extras na alta temporada com expansão de companhia aérea

Bahia ganha 168 voos extras na alta temporada com expansão de companhia aérea
Imagem - Leite de vaca é seguro? Veja 7 mitos e verdades sobre o consumo

Leite de vaca é seguro? Veja 7 mitos e verdades sobre o consumo
Imagem - Chuva forte atinge Salvador neste domingo (17); confira os bairros mais afetados

Chuva forte atinge Salvador neste domingo (17); confira os bairros mais afetados

MAIS LIDAS

Imagem - Três mulheres são encontradas mortas após saírem para passear com cachorro no sul da Bahia
01

Três mulheres são encontradas mortas após saírem para passear com cachorro no sul da Bahia

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
02

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Fe Paes Leme quebra silêncio sobre afastamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
03

Fe Paes Leme quebra silêncio sobre afastamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
04

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil