Três mulheres são encontradas mortas após saírem para passear com cachorro no sul da Bahia

Elas estavam desaparecidas desde o final da tarde da sexta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 19:31

Vítimas eram vizinhas e moravam a 200 metros da praia
Vítimas eram vizinhas e moravam a 200 metros da praia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Três mulheres foram encontradas mortas na tarde deste sábado (16) na orla de Ilhéus, no sul da Bahia. Elas estavam desaparecidas desde o final da tarde de sexta-feira (15) após saírem para passear com um cachorro na Praia dos Milionários.

Um registro de câmeras de segurança mostram o momento em que as mulheres andam com animal na areia da praia. As vítimas foram identificadas como Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos.

Amigas, Alexsandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal da cidade. Elas eram vizinhas e moravam a cerca de 200 metros de distância da praia, segundo o g1.

O cachorro foi encontrado com vida ao lado dos corpos, que estavam com marcas de facadas. O caso será investigado pela Polícia Civil para encontrar suspeitos e a motivação para crime.

