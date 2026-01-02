MEMÓRIA

Missa de sétimo dia de Mãe Carmen reúne amigos e fiéis em Salvador

Mãe Carmen faleceu na última sexta-feira (26), aos 98 anos

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:37

Mãe Carmen de Oxaguiã Antes de se tornar a 2ª ialorixá mais longeva do Gantois, teve trajetória ligada aos números e finanças Crédito: Angeluci Figueiredo/arquivo correio

Mãe Carmen de Oxaguiã, líder do Terreiro do Gantois, recebeu mais uma homenagem nesta sexta-feira (2), na capital baiana. Familiares, amigos e fiéis participaram da missa de sétimo dia da ialorixá, realizada na Igreja Nossa Senhora da Vitória, no Largo da Vitória, em Salvador.

Mãe Carmen faleceu na última sexta-feira (26), aos 98 anos. Ela estava internada havia duas semanas no Hospital Português, em Salvador, onde tratava uma forte gripe.

Sua morte gerou comoção entre artistas, líderes religiosos e admiradores de sua trajetória marcada pela fé e ancestralidade Em publicação nas redes sociais, a cantora Mariene de Castro, filha de santo de Mãe Carmen, lamentou a perda.

“Meu amor. Minha maior saudade, minha estrela maior. Queria morar nesse abraço, mãe… Ah, minha mãe. Meu amor será pra sempre seu”, escreveu.

