Missa de sétimo dia de Mãe Carmen reúne amigos e fiéis em Salvador

Mãe Carmen faleceu na última sexta-feira (26), aos 98 anos

  Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:37

1 Mãe Carmen de Oxaguiã Antes de se tornar a 2ª ialorixá mais longeva do Gantois, teve trajetória ligada aos números e finanças
Mãe Carmen de Oxaguiã Antes de se tornar a 2ª ialorixá mais longeva do Gantois, teve trajetória ligada aos números e finanças

Mãe Carmen de Oxaguiã, líder do Terreiro do Gantois, recebeu mais uma homenagem nesta sexta-feira (2), na capital baiana. Familiares, amigos e fiéis participaram da missa de sétimo dia da ialorixá, realizada na Igreja Nossa Senhora da Vitória, no Largo da Vitória, em Salvador.

Mãe Carmen faleceu na última sexta-feira (26), aos 98 anos. Ela estava internada havia duas semanas no Hospital Português, em Salvador, onde tratava uma forte gripe.

Sua morte gerou comoção entre artistas, líderes religiosos e admiradores de sua trajetória marcada pela fé e ancestralidade Em publicação nas redes sociais, a cantora Mariene de Castro, filha de santo de Mãe Carmen, lamentou a perda.

“Meu amor. Minha maior saudade, minha estrela maior. Queria morar nesse abraço, mãe… Ah, minha mãe. Meu amor será pra sempre seu”, escreveu.

Filha direta de Mãe Menininha do Gantois, uma das maiores referências religiosas do país, Mãe Carmen nasceu e foi formada dentro dos saberes ancestrais do Ilê Iyá Omi Axé Iyamasé. Ela assumiu o comando do Terreiro do Gantois em 2002, após a morte da irmã, Mãe Cleusa, dando continuidade à linhagem familiar.

Leia mais em Alô Alô Bahia.

