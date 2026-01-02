Acesse sua conta
Frio no verão: cidade da Bahia tem a menor temperatura do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quinta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:56

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 18,4 °C nesta quinta-feira (1º).

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
1 de 8
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

No pódio do ranking regional do Inmet, ficam atrás da Suíça Baiana as cidades de Caruaru (PE), com 19°C, e Uruçuí (PI), com 19, °C.

O frio já é um velho conhecido da cidade, que ganhou fama de ser a “Suíça baiana”. Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 °C, a terceira menor temperatura registrada desde 1976, quando as medições começaram a ser feitas pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Bahia Frio Vitória da Conquista Nordeste

