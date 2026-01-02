Frio no verão: cidade da Bahia tem a menor temperatura do Nordeste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:56
Dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 18,4 °C nesta quinta-feira (1º).
No pódio do ranking regional do Inmet, ficam atrás da Suíça Baiana as cidades de Caruaru (PE), com 19°C, e Uruçuí (PI), com 19, °C.
O frio já é um velho conhecido da cidade, que ganhou fama de ser a “Suíça baiana”. Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 °C, a terceira menor temperatura registrada desde 1976, quando as medições começaram a ser feitas pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).