Frio no verão: cidade da Bahia tem a menor temperatura do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quinta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15:56

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 18,4 °C nesta quinta-feira (1º).

No pódio do ranking regional do Inmet, ficam atrás da Suíça Baiana as cidades de Caruaru (PE), com 19°C, e Uruçuí (PI), com 19, °C.