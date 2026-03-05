Acesse sua conta
PM é preso em operação contra grupo que clonava chaves e roubava carros de locadoras na Bahia

Quadrilha clonava placas, adulterava chassis e usava rastreadores escondidos para retomar veículos alugados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:12

Operação Chave Mestra
Operação Chave Mestra Crédito: Polícia Civil

Um policial militar da reserva foi preso na manhã desta quinta-feira (5) durante uma operação que investiga um grupo criminoso especializado no furto de veículos pertencentes a locadoras. A prisão ocorreu no bairro de Cajazeiras, em Salvador, conforme informações divulgadas pela TV Bahia.

De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma organizada e utilizava um esquema que envolvia clonagem de placas, adulteração de chassis e instalação clandestina de rastreadores nos automóveis. Os veículos eram alugados regularmente em locadoras, mas acabavam sendo retirados posteriormente e inseridos no mercado ilegal após alterações nos sinais identificadores.

Ao todo, nove pessoas foram presas e 26 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a ofensiva policial. Entre os detidos está o homem apontado como líder da organização, localizado no bairro de Itapuã, na capital baiana. Segundo as apurações, ele seria responsável por planejar as ações do grupo e recrutar pessoas encarregadas de realizar a locação dos carros que seriam roubados.

Operação Chave Mestra

Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
Operação Chave Mestra por Polícia Civil
1 de 5
Operação Chave Mestra por Polícia Civil

As ordens judiciais foram executadas em diferentes cidades, evidenciando o alcance interestadual da organização. Na Bahia, houve ações em Salvador, Feira de Santana e Dias d’Ávila. Também foram cumpridos mandados em Aracaju, no estado de Sergipe, e em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Do total de presos, sete foram localizados em Salvador, um na capital sergipana e outro na cidade catarinense.

As investigações começaram após autoridades identificarem um padrão recorrente no desaparecimento de veículos alugados por empresas do setor. A repetição dos casos levantou suspeitas e levou ao aprofundamento das diligências, que apontaram a existência de uma estrutura criminosa com funções bem definidas e voltada à prática reiterada de furtos qualificados.

Segundo a apuração policial, o esquema funcionava em várias etapas. Inicialmente, integrantes do grupo alugavam os carros de maneira regular. Durante esse período, realizavam cópias ilegais das chaves e instalavam dispositivos de rastreamento sem o conhecimento das locadoras. Após devolverem formalmente os veículos, aguardavam que eles fossem alugados novamente para clientes que não tinham ligação com o grupo. Em seguida, utilizavam os rastreadores e as chaves clonadas para recuperar os automóveis de forma clandestina.

Depois de subtraídos, os veículos passavam por adulteração de sinais identificadores, falsificação de documentos e alteração de placas. Com essas mudanças, os carros eram revendidos principalmente em cidades do interior da Bahia e em outros estados. A operação que resultou nas prisões foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais, e recebeu o nome de Operação Chave Mestra.

