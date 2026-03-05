EDILAN DOS PAREDÕES

Jovem publicou vídeo dentro do carro pouco antes de ser morto a tiros em praça na Bahia

Edilan Nascimento, de 29 anos, trabalhava com som de paredão e morreu após atirador chegar de moto

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:53

Edilan foi morto a tiros durante evento automotivo Crédito: Reprodução

O jovem identificado como Edilan Nascimento dos Santos, de 29 anos, assassinado a tiros na noite de quarta-feira (4), em Jacobina, no norte da Bahia, publicou um vídeo nas redes sociais antes de ser morto enquanto se dirigia para o local do crime. Nas imagens, ele aparece dentro do carro conhecido como “Gol Caceteiro”, veículo que ficou famoso na região por participar de encontros automotivos e eventos com paredões.

Edilan foi executado em uma praça pública localizada em frente à igreja católica do bairro Jacobina III. De acordo com informações da Polícia Civil, um homem chegou ao local em uma motocicleta, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos. O jovem foi atingido e morreu ainda no local.

Imagens que circularam nas redes sociais após o crime mostram Edilan caído no calçamento, ao lado do veículo Gol rebaixado que costumava utilizar tanto em eventos quanto no trabalho. Apaixonado por paredões automotivos, Edilan também transformou a atividade em fonte de renda.

Nas redes sociais, ele compartilhava a rotina de trabalho com o carro, sendo responsável pelo som de festas, eventos, atividades comunitárias e até carreatas políticas. O trabalho não se limitava a Jacobina. Em publicações, o jovem mostrava dias de serviço em outras cidades da região, como Piritiba, Miguel Calmon, Saúde, Várzea do Poço e outras localidades do Piemonte da Diamantina.

A morte provocou medo entre moradores do bairro onde ocorreu o crime e também gerou comoção nas redes sociais. Familiares, amigos e conhecidos prestaram homenagens ao jovem e lamentaram a violência. A investigação do caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Jacobina.