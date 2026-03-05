Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 10 mil baianos fazem hemodiálise; caminhada em Salvador alerta para doença renal

Evento no Parque da Cidade marca mobilização pelo Dia Mundial do Rim e reforça importância do diagnóstico precoce

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:43

Caminhada alerta para o risco da doença no Parque da Cidade Crédito: Divulgação

O número de pessoas em tratamento para insuficiência renal na Bahia ultrapassa 10 mil, considerando pacientes atendidos nas redes pública e privada. O dado da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) ajuda a dimensionar o impacto da Doença Renal Crônica (DRC), um problema de saúde que muitas vezes evolui de forma silenciosa e só é descoberto em estágios mais avançados.

Entre os principais fatores de risco estão o diabetes e a hipertensão arterial. No território baiano, entre 8% e 9% da população convive com diabetes. Em Salvador, esse percentual é ainda maior e chega a 26%, condição que contribui para o aumento de casos de comprometimento da função dos rins.

Como parte das ações de conscientização, uma caminhada aberta ao público será realizada neste domingo (8), no Parque da Cidade, na capital baiana. A atividade começa às 9h e deve reunir profissionais de saúde, pacientes, familiares e pessoas interessadas em obter informações sobre prevenção e diagnóstico precoce da doença.

Doença Renal - como afeta os rins

O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode prejudicar a saúde dos rins (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
Os rins desempenham papel fundamental no funcionamento do organismo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Doença renal mata 1,5 milhão por ano e é 9ª causa de morte no mundo  por Imagem gerada por inteligência artificial
A água ajuda a evitar o acúmulo de toxinas nos rins, contribuindo para prevenir o câncer renal (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Cuidar da saúde dos rins no dia a dia é fundamental para evitar o câncer renal (Imagem: VectorMine | Shutterstock) por Imagem: VectorMine | Shutterstock
A síndrome nefrótica compromete o processo de filtração do sangue nos rins (Imagem: Butusova Elena | Shutterstock) por Imagem: Butusova Elena | Shutterstock
1 de 6
O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode prejudicar a saúde dos rins (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock

Antes da caminhada, os participantes vão participar de um aulão de alongamento coletivo, que servirá como preparação para a atividade física. A proposta é estimular hábitos saudáveis ao mesmo tempo em que chama a atenção para os cuidados com a saúde renal.

Além do evento ao ar livre, a mobilização inclui a oferta de exames de creatinina com teste rápido entre os dias 9 e 12 de março, das 14h às 17h, na Escola Bahiana de Medicina, localizada no bairro de Brotas. O exame é considerado um dos métodos mais simples para avaliar o funcionamento dos rins e pode ajudar na identificação precoce da doença.

Outra ação prevista é a iluminação especial da Arena Fonte Nova, que será realizada na segunda-feira (9), a partir das 18h30, como forma de ampliar a visibilidade da campanha de conscientização sobre a Doença Renal Crônica.

Especialistas alertam que o diagnóstico precoce pode evitar a progressão da doença e reduzir a necessidade de tratamentos mais complexos, como a hemodiálise. “A doença renal crônica é silenciosa e muitas vezes só é identificada em estágios avançados. Precisamos reforçar a importância de exames simples, como a creatinina, especialmente para quem tem fatores de risco”, afirma.

A mobilização faz parte da programação do Dia Mundial do Rim, celebrado neste ano em 12 de março. As atividades estão sendo organizadas pela Sociedade Brasileira de Nefrologia – Regional Bahia (SBN-BA).

Leia mais

Imagem - HPV positivo é sinal de traição? Médicos esclarecem polêmica entre casais

HPV positivo é sinal de traição? Médicos esclarecem polêmica entre casais

Imagem - Air fryer faz mal à saúde? O que a ciência diz e como reduzir riscos

Air fryer faz mal à saúde? O que a ciência diz e como reduzir riscos

Imagem - Por que a gravidez fica mais difícil após os 35 anos - e quais são os riscos

Por que a gravidez fica mais difícil após os 35 anos - e quais são os riscos

Tags:

Parque da Cidade Caminhada Hemodiálise

Mais recentes

Imagem - Telemarketing de Salvador é condenado por exigir informações sobre vida sexual de candidata em seleção

Telemarketing de Salvador é condenado por exigir informações sobre vida sexual de candidata em seleção
Imagem - Turistas baleadas: Justiça solta cinco indígenas e fixa prisão domiciliar a dois no Sul da Bahia

Turistas baleadas: Justiça solta cinco indígenas e fixa prisão domiciliar a dois no Sul da Bahia
Imagem - Vigilantes e técnicos: como funcionários do Porto de Salvador facilitavam tráfico para Europa

Vigilantes e técnicos: como funcionários do Porto de Salvador facilitavam tráfico para Europa

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos
02

Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
03

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação
04

Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação