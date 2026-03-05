SAÚDE

Mais de 10 mil baianos fazem hemodiálise; caminhada em Salvador alerta para doença renal

Evento no Parque da Cidade marca mobilização pelo Dia Mundial do Rim e reforça importância do diagnóstico precoce

Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:43

Caminhada alerta para o risco da doença no Parque da Cidade Crédito: Divulgação

O número de pessoas em tratamento para insuficiência renal na Bahia ultrapassa 10 mil, considerando pacientes atendidos nas redes pública e privada. O dado da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) ajuda a dimensionar o impacto da Doença Renal Crônica (DRC), um problema de saúde que muitas vezes evolui de forma silenciosa e só é descoberto em estágios mais avançados.

Entre os principais fatores de risco estão o diabetes e a hipertensão arterial. No território baiano, entre 8% e 9% da população convive com diabetes. Em Salvador, esse percentual é ainda maior e chega a 26%, condição que contribui para o aumento de casos de comprometimento da função dos rins.

Como parte das ações de conscientização, uma caminhada aberta ao público será realizada neste domingo (8), no Parque da Cidade, na capital baiana. A atividade começa às 9h e deve reunir profissionais de saúde, pacientes, familiares e pessoas interessadas em obter informações sobre prevenção e diagnóstico precoce da doença.

Doença Renal - como afeta os rins 1 de 6

Antes da caminhada, os participantes vão participar de um aulão de alongamento coletivo, que servirá como preparação para a atividade física. A proposta é estimular hábitos saudáveis ao mesmo tempo em que chama a atenção para os cuidados com a saúde renal.

Além do evento ao ar livre, a mobilização inclui a oferta de exames de creatinina com teste rápido entre os dias 9 e 12 de março, das 14h às 17h, na Escola Bahiana de Medicina, localizada no bairro de Brotas. O exame é considerado um dos métodos mais simples para avaliar o funcionamento dos rins e pode ajudar na identificação precoce da doença.

Outra ação prevista é a iluminação especial da Arena Fonte Nova, que será realizada na segunda-feira (9), a partir das 18h30, como forma de ampliar a visibilidade da campanha de conscientização sobre a Doença Renal Crônica.

Especialistas alertam que o diagnóstico precoce pode evitar a progressão da doença e reduzir a necessidade de tratamentos mais complexos, como a hemodiálise. “A doença renal crônica é silenciosa e muitas vezes só é identificada em estágios avançados. Precisamos reforçar a importância de exames simples, como a creatinina, especialmente para quem tem fatores de risco”, afirma.