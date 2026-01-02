TRANSPORTE

Fila de espera do ferry-boat passa de 4 horas no pós-Réveillon

Tempo médio de espera também é alto no Terminal de São Joaquim

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 20:04

Ferry-boat Crédito: Divulgação

Anualmente, quem viajar para a Ilha de Itaparica para a passagem de ano, enfrenta uma longa espera para voltar para casa. Este ano não está sendo diferente. Na noite desta sexta-feira (2), o sistema ferry-boat registrava filas intensas, com tempo de espera superior a quatro horas no Terminal de Bom Despacho, para retornar à capital baiana.

Até as 19h desta sexta, o filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária responsável pela travessia entre a capital baiana e a Ilha de Itaparica, indicava tempo médio de espera de mais de quatro horas no Terminal de Bom Despacho. Já no Terminal São Joaquim, localizado no bairro da Calçada, em Salvador, o tempo de espera era superior à três horas.

Veja onde vai ter queima de fogos no Réveillon 2026 1 de 21

No momento, cinco embarcações estavam em operação: Anna Nery, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Entre a útlima terça-feira (30) e esta quarta-feira (31), o sistema passou a funcionar de forma ininterrupta no Terminal de São Joaquim para atender à alta demanda de passageiros. Já entre o próximo domingo (4) e a segunda-feira (5), a operação em tempo integral ocorrerá no Terminal de Bom Despacho.