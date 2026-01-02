Acesse sua conta
Mulher é morta por atual companheira do ex-marido em Vitória da Conquista

Kelli Amorim Ribeiro foi assassinada a golpes de arma branca

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:55

Kelli Amorim Ribeiro foi assassinada dentro de casa
Kelli Amorim Ribeiro foi assassinada dentro de casa Crédito: Reprodução

Um crime brutal chocou moradores do bairro da Patagônia, em Vitória da Conquista, nesta sexta-feira (2). Uma mulher foi assassinada pela companheira do ex-marido dentro da própria casa.

De acordo com informações da Polícia Civil, a jovem Kelli Amorim Ribeiro, de 28 anos, foi morta com golpes de arma branca pela outra mulher, de 33 anos, que não teve o nome revelado.

Kelli foi morta dentro de casa

"As informações que a gente tem é que a suspeita é a atual companheira do ex-companheiro da vítima. Inclusive, que já havia uma discussão prévia, ontem a noite", contou o capitão Isaac Azevedo, da Polícia Militar, em entrevista à TV Bahia.

A discussão foi confirmada pela Polícia Civil. De acordo com o órgão, testemunhas relataram que ouviram uma discussão no interior do imóvel entre as duas mulheres e, em seguida, a suspeita teria deixado a residência.

Kelli deixou um filho de 3 anos que teria presenciado o crime, de acordo com informações da TV Bahia. Ele agora está sob os cuidados da família paterna.

A suspeita foi encontrada por uma guarnição da Polícia Militar e presa. "A mulher permanece presa à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento para a elucidação dos fatos e confirmação da motivação do crime", acrescentou a Polícia Civil em nota.

Tags:

Crime Assassinada Vitória da Conquista Ex-namorado Morta Kelli Amorim Ribeiro

