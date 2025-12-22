VIOLÊNCIA

Mulher trans é encontrada morta com a boca e as mãos amarradas na Bahia

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana (DH) investiga as circunstâncias da morte

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 07:26

Mulher trans é encontrada morta com a boca e as mãos amarradas na Bahia Crédito: Reprodução

Uma mulher trans de 51 anos, conhecida como Paulinha do Paraguaçu, foi encontrada morta com a boca e as mãos amarradas, na Estrada para Boiadera, no município de Santo Estevão, na manhã desse domingo (21). A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana (DH) investiga as circunstâncias da morte.

A mulher trans, que não foi identificada formalmente, foi vítima de disparos de arma de fogo. O corpo da vítima apresentava perfurações de bala em várias partes. Guias periciais e remoção foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e motivação do crime.