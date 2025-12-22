Mulher trans é encontrada morta com a boca e as mãos amarradas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 07:26
Uma mulher trans de 51 anos, conhecida como Paulinha do Paraguaçu, foi encontrada morta com a boca e as mãos amarradas, na Estrada para Boiadera, no município de Santo Estevão, na manhã desse domingo (21). A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana (DH) investiga as circunstâncias da morte.
A mulher trans, que não foi identificada formalmente, foi vítima de disparos de arma de fogo. O corpo da vítima apresentava perfurações de bala em várias partes. Guias periciais e remoção foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e motivação do crime.
A Polícia Militar (PM) informou que policiais militares da 57ª Companhia Independente de Polícia Militar (cipm/Santo Estevão) foram acionados na manhã desse domingo para averiguar uma denúncia de um corpo encontrado na Estrada para Boiadera. No local, os policiais confirmaram o fato. “A área foi isolada e o DPT acionado para realizar a perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil”, informou a PM, por meio de nota.