Aposta da Bahia ganha mais de R$ 30 mil em sorteio da Lotomania

Bilhete baiano acertou 19 dos 20 números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 00:39

Lotomania Crédito: Shutterstock

Um baiano dormiu mais feliz na noite desta quarta-feira (11) após faturar mais de R$ 30 mil no concurso nº 2887 da Lotomania. O bilhete possuía 19 dos 20 números sorteados.

No total, sete apostas acertaram 19 números e ganharam R$31.034,51 cada uma delas. O bilhete da Bahia, que é uma aposta simples, foi registrado por meio de canais eletrônicos das loterias Caixa e saiu para a cidade de Casa Nova, no Sertão do São Francisco.

Os números sorteados foram: 02-04-05-13-14-20-30-36-49-69-76-77-78-81-85-88-90-96-97-00.

O prêmio principal da noite era de R$ 1,9 milhões, mas não houve acertadores de todas as dezenas. Para o próximo sorteio, a ser realizado na sexta-feira (113), o prêmio deve ser de R$ 2,7 milhões.



Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago