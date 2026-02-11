Corpo é encontrado em área rural de Maragogipe; suspeita é de que seja de comerciante desaparecido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:28
Um corpo foi encontrado, nesta quarta-feira (11), em uma área rural situada entre os distritos de São Roque e São Félix, no município de Maragogipe. A Polícia Militar (PM) suspeita que seja de Ívalo da Cruz Mateo, comerciante desaparecido desde 23 de janeiro após ser sequestrado em seu próprio depósito de bebidas.
O major Vitor Maciel, que coordenou a operação no local, manteve a cautela sobre a identificação. “Conseguimos achar esse corpo enterrado. Não sabemos ainda quem é a vítima, mas pelas informações que nos foram passadas devem ser, infelizmente, do Ívalo”, declarou o oficial.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia de campo e a remoção do corpo. O procedimento legal inclui exames de DNA ou análise de arcada dentária para a confirmação oficial da identidade. Somente após o laudo do DPT, os familiares serão formalmente comunicados para a liberação do corpo e sepultamento.
O corpo estava localizado em uma região de difícil acesso, caracterizada pela ausência de asfalto e iluminação pública. Segundo o major Maciel, essas condições geográficas dificultam o patrulhamento, especialmente durante a noite. Contudo, ele reforçou que a PM tem intensificado as rondas no interior para combater a criminalidade na região do Recôncavo Baiano.
O DPT foi procurado para saber se a identidade já havia sido identificada. O órgão respondeu que a perícia ainda está sendo feita para confirmar se é o comerciante desaparecido.