DESFECHO TRÁGICO

Corpo é encontrado em área rural de Maragogipe; suspeita é de que seja de comerciante desaparecido

Ívalo da Cruz Mateo desapareceu no dia 23 de janeiro após ser sequestrado em seu depósito de bebidas

Nauan Sacramento

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:28

Comerciante está desaparecido desde 23 de janeiro Crédito: Redes Sociais

Um corpo foi encontrado, nesta quarta-feira (11), em uma área rural situada entre os distritos de São Roque e São Félix, no município de Maragogipe. A Polícia Militar (PM) suspeita que seja de Ívalo da Cruz Mateo, comerciante desaparecido desde 23 de janeiro após ser sequestrado em seu próprio depósito de bebidas.

O major Vitor Maciel, que coordenou a operação no local, manteve a cautela sobre a identificação. “Conseguimos achar esse corpo enterrado. Não sabemos ainda quem é a vítima, mas pelas informações que nos foram passadas devem ser, infelizmente, do Ívalo”, declarou o oficial.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia de campo e a remoção do corpo. O procedimento legal inclui exames de DNA ou análise de arcada dentária para a confirmação oficial da identidade. Somente após o laudo do DPT, os familiares serão formalmente comunicados para a liberação do corpo e sepultamento.

O corpo estava localizado em uma região de difícil acesso, caracterizada pela ausência de asfalto e iluminação pública. Segundo o major Maciel, essas condições geográficas dificultam o patrulhamento, especialmente durante a noite. Contudo, ele reforçou que a PM tem intensificado as rondas no interior para combater a criminalidade na região do Recôncavo Baiano.