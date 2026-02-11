Acesse sua conta
Vai ter sorteio das Loterias Caixa no Carnaval? Veja o que muda

Até o próximo sábado (14) as atividades seguem normalmente, com a realização de todos os jogos habituais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 22:22

Loteria
Loteria Crédito: Shutterstock

Durante o período de Carnaval, o Brasil para para celebrar a maior festa de rua do país, cada um à sua maneira. Por causa dos festejos, que em algumas cidades começam já nesta quinta-feira (12), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações.

De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de fevereiro, até o próximo sábado (14) as atividades seguem normalmente, com a realização de todos os jogos habituais.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Já na segunda-feira (16) e na terça-feira (17), os sorteios estarão suspensos em razão do feriado de Carnaval. O calendário será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (18), quando serão realizados os concursos da Loteca, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Super Sete e +Milionária.

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

