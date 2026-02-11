Acesse sua conta
Barbeiro se joga em carro desgovernado e evita tragédia com duas crianças; veja

Homem ouviu os gritos da mãe e correu em direção ao veículo

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 22:39

Barbeiro correu em direção ao carro e evitou uma tragédia
Crédito: Reprodução

A ida de uma mãe com seus dois filhos uma barbearia quase terminou em tragédia, na última sexta-feira (6), na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Após saírem do estabelecimento, enquanto a mãe terminava de colocar o caçula, de oito meses, no bebê-conforto, o mais velho, de cinco anos, que estava no banco da frente, encostou na marcha e o carro começou a descer a rua desgovernado.

O momento foi registrado por câmeras de segurança do local. Nas imagens, é possível ver o susto da mãe, que ainda tenta entrar no carro, mas é impedida por um poste logo a frente. De repente, um herói improvável surge correndo em direção ao automóvel.

Veja o momento em que Ramon salvou as crianças

Barbeiro salva crianças em carro desgovernado por Reprodução
Barbeiro salva crianças em carro desgovernado por Reprodução

Ramon Miranda, o barbeiro que havia cortado o cabelo do garoto minutos antes, aparece correndo desesperadamente para alcançar as crianças. Ele chega a perder as sandálias no caminho. O profissional consegue se jogar pela janela do motorista e puxar o freio de mão pouco antes do carro sair da pista.

"Na hora, não pensei em nada, só pensei em sair correndo e aconteceu isso tudo aí. Consegui parar o carro e as crianças ficaram bem”, contou Ramon, em entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

Ainda segundo ele, foram os gritos da mãe que o fizeram correr para salvar os dois meninos. "O carro começou a descer, a mãe já começou a gritar desesperada, aí, na hora, eu não pensei duas vezes. Fui correndo e pulei a janela do carro", recordou.

Tags:

