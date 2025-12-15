Acesse sua conta
VÍDEO: quem é o 'herói genuíno' que desarmou atirador em ataque na praia

Nascido na Síria, comerciante de 43 anos foi baleado e está hospitalizado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:54

Ahmed al Ahmed foi filmado desarmando atirador
Ahmed al Ahmed foi filmado desarmando atirador Crédito: Reprodução

O homem celebrado como “herói genuíno” após desarmar um dos atiradores do atentado na praia de Bondi, em Sydney, chama-se Ahmed al Ahmed. Sírio de 43 anos, comerciante de frutas e cidadão australiano desde que chegou ao país em 2006, ele aparece em uma primeira foto divulgada nesta segunda-feira (15), após passar por cirurgia em um hospital de Nova Gales do Sul.

A imagem foi compartilhada pelo governador do estado, Chris Minns, que visitou Ahmed durante a internação. Segundo familiares, ele passa bem, apesar de ainda precisar de novos procedimentos médicos.

Ahmed al Ahmed

Ahmed al Ahmed recebe visita de premiê por Divulgação
Ahmed al Ahmed por Reprodução
Ahmed al Ahmed foi filmado desarmando atirador por Reprodução
Terroristas mataram pessoas durante celebração por Divulgação
1 de 4
Ahmed al Ahmed recebe visita de premiê por Divulgação

O atentado ocorreu no domingo (14) e deixou 15 mortos e cerca de 40 feridos, incluindo dois policiais. Os autores dos disparos eram pai e filho. Um deles morreu após intervenção da polícia, e o outro permanece internado em estado crítico. A polícia investiga as circunstâncias do ataque, que aconteceu durante um evento da comunidade judaica que celebrava o festival de Hanukkah, iniciado ao pôr do sol.

Durante o ataque, Ahmed avançou contra um dos atiradores, entrou em luta corporal e conseguiu desarmá-lo. Ele foi baleado no braço e na mão durante a ação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem de camiseta branca toma a arma longa do suspeito, que cai no chão, e deixa o local em seguida.

“É a cena mais inacreditável que já vi: um homem se aproximando de um atirador que havia disparado contra a comunidade e, sozinho, o desarmando, colocando sua própria vida em risco para salvar a vida de inúmeras outras pessoas”, afirmou Minns em coletiva de imprensa. Em publicação posterior, após visitar Ahmed no hospital, o governador reforçou o elogio: “Ahmed é um herói da vida real. Na noite passada, sua coragem incrível, sem dúvida, salvou inúmeras vidas ao desarmar um terrorista, assumindo um enorme risco pessoal”.

De acordo com o primo de Ahmed, Jozay Alkanj, que falou com a imprensa australiana na porta do hospital, ele se recupera bem após a cirurgia realizada nesta segunda-feira. “Ele ainda deve passar por outros procedimentos”, afirmou.

A repercussão do gesto ultrapassou as fronteiras da Austrália. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou Ahmed ao chamá-lo de “uma pessoa muito, muito corajosa”. O reconhecimento também veio em forma de apoio financeiro: uma vaquinha online já arrecadou mais de 1,2 milhão de dólares australianos, o equivalente a cerca de R$ 4,6 milhões, além de uma doação feita por um bilionário americano.

O pai de Ahmed, Mohamed Fateh al Ahmed, também destacou a vocação do filho para proteger outras pessoas. “Meu filho é um herói. Ele serviu na polícia, ele tem a vocação de defender as pessoas”, disse em entrevista à emissora pública estadual ABC News.

Em meio à comoção, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, classificou as imagens do ataque como “angustiantes e chocantes” e afirmou que as equipes de emergência seguem atuando para salvar vidas. Ele também declarou que o governo pretende endurecer as leis sobre porte de armas no país. A polícia de Nova Gales do Sul informou que a operação relacionada ao atentado continua em andamento e reforçou o pedido para que a população evite a região de Bondi.

Austrália Ahmed al Ahmed

