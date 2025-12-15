15 MORTOS NA AUSTRÁLIA

VÍDEO: quem é o 'herói genuíno' que desarmou atirador em ataque na praia

Nascido na Síria, comerciante de 43 anos foi baleado e está hospitalizado

Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:54

Ahmed al Ahmed foi filmado desarmando atirador Crédito: Reprodução

O homem celebrado como “herói genuíno” após desarmar um dos atiradores do atentado na praia de Bondi, em Sydney, chama-se Ahmed al Ahmed. Sírio de 43 anos, comerciante de frutas e cidadão australiano desde que chegou ao país em 2006, ele aparece em uma primeira foto divulgada nesta segunda-feira (15), após passar por cirurgia em um hospital de Nova Gales do Sul.

A imagem foi compartilhada pelo governador do estado, Chris Minns, que visitou Ahmed durante a internação. Segundo familiares, ele passa bem, apesar de ainda precisar de novos procedimentos médicos.

O atentado ocorreu no domingo (14) e deixou 15 mortos e cerca de 40 feridos, incluindo dois policiais. Os autores dos disparos eram pai e filho. Um deles morreu após intervenção da polícia, e o outro permanece internado em estado crítico. A polícia investiga as circunstâncias do ataque, que aconteceu durante um evento da comunidade judaica que celebrava o festival de Hanukkah, iniciado ao pôr do sol.

Durante o ataque, Ahmed avançou contra um dos atiradores, entrou em luta corporal e conseguiu desarmá-lo. Ele foi baleado no braço e na mão durante a ação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem de camiseta branca toma a arma longa do suspeito, que cai no chão, e deixa o local em seguida.

O herói que desarmou o terrorista que estava atirando em judeus na Austrália é muçulmano. Ele tomou dois tiros, mas está bem. Isso é um tapa na cara da extrema direita que trata todo muçulmano como terrorista.pic.twitter.com/dPtqTPHtJV — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) December 14, 2025

“É a cena mais inacreditável que já vi: um homem se aproximando de um atirador que havia disparado contra a comunidade e, sozinho, o desarmando, colocando sua própria vida em risco para salvar a vida de inúmeras outras pessoas”, afirmou Minns em coletiva de imprensa. Em publicação posterior, após visitar Ahmed no hospital, o governador reforçou o elogio: “Ahmed é um herói da vida real. Na noite passada, sua coragem incrível, sem dúvida, salvou inúmeras vidas ao desarmar um terrorista, assumindo um enorme risco pessoal”.

De acordo com o primo de Ahmed, Jozay Alkanj, que falou com a imprensa australiana na porta do hospital, ele se recupera bem após a cirurgia realizada nesta segunda-feira. “Ele ainda deve passar por outros procedimentos”, afirmou.

A repercussão do gesto ultrapassou as fronteiras da Austrália. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou Ahmed ao chamá-lo de “uma pessoa muito, muito corajosa”. O reconhecimento também veio em forma de apoio financeiro: uma vaquinha online já arrecadou mais de 1,2 milhão de dólares australianos, o equivalente a cerca de R$ 4,6 milhões, além de uma doação feita por um bilionário americano.

O pai de Ahmed, Mohamed Fateh al Ahmed, também destacou a vocação do filho para proteger outras pessoas. “Meu filho é um herói. Ele serviu na polícia, ele tem a vocação de defender as pessoas”, disse em entrevista à emissora pública estadual ABC News.