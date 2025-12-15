Acesse sua conta
Torcedores revoltados jogam cadeiras em gramado após aparição relâmpago de Messi em evento

Fãs jogaram objetos no gramado após frustração com curta passagem do astro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:09

Torcedores se revoltaram após visita de Messi
Torcedores se revoltaram após visita de Messi Crédito: Reprodução

A passagem de Lionel Messi pela Índia foi marcada por confusão e revolta de torcedores. No sábado, o atacante argentino esteve por poucos minutos no Estádio Salt Lake, em Calcutá, o que provocou protestos e tumulto nas arquibancadas. Irritados com a rápida aparição do jogador, fãs chegaram a arremessar cadeiras e objetos no gramado.

De acordo com a imprensa local, Messi entrou no campo escoltado por um grande grupo de pessoas, acenou brevemente para o público e deixou o estádio cerca de 20 minutos após a chegada. A movimentação dificultou a visualização do jogador por parte dos torcedores, o que aumentou a insatisfação no local.

“Só havia dirigentes e atores ao redor do Messi. Então por que nos chamaram? Pagamos 12 mil rúpias e não vimos nem o rosto dele”, reclamou um torcedor à agência Asian News International (ANI). O valor do ingresso equivale a aproximadamente R$ 717.

O jogador estava acompanhado de Luis Suárez e Rodrigo de Paul, companheiros no Inter Miami, dos Estados Unidos. Após a saída do argentino, parte do público passou a arrancar pedaços das cadeiras da arquibancada e lançá-los no campo e na pista de atletismo, em um protesto contra a organização do evento.

Messi está no país para a inauguração de uma estátua em sua homenagem e para participar da “GOAT India Tour 2025”, uma série de compromissos de três dias que celebra sua carreira. A agenda previa uma permanência de cerca de 45 minutos no estádio, mas o astro ficou menos da metade do tempo programado.

Tags:

