POLÊMICA

Torcedores revoltados jogam cadeiras em gramado após aparição relâmpago de Messi em evento

Fãs jogaram objetos no gramado após frustração com curta passagem do astro

Wendel de Novais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:09

Torcedores se revoltaram após visita de Messi Crédito: Reprodução

A passagem de Lionel Messi pela Índia foi marcada por confusão e revolta de torcedores. No sábado, o atacante argentino esteve por poucos minutos no Estádio Salt Lake, em Calcutá, o que provocou protestos e tumulto nas arquibancadas. Irritados com a rápida aparição do jogador, fãs chegaram a arremessar cadeiras e objetos no gramado.

De acordo com a imprensa local, Messi entrou no campo escoltado por um grande grupo de pessoas, acenou brevemente para o público e deixou o estádio cerca de 20 minutos após a chegada. A movimentação dificultou a visualização do jogador por parte dos torcedores, o que aumentou a insatisfação no local.

“Só havia dirigentes e atores ao redor do Messi. Então por que nos chamaram? Pagamos 12 mil rúpias e não vimos nem o rosto dele”, reclamou um torcedor à agência Asian News International (ANI). O valor do ingresso equivale a aproximadamente R$ 717.

O jogador estava acompanhado de Luis Suárez e Rodrigo de Paul, companheiros no Inter Miami, dos Estados Unidos. Após a saída do argentino, parte do público passou a arrancar pedaços das cadeiras da arquibancada e lançá-los no campo e na pista de atletismo, em um protesto contra a organização do evento.

Messi está no país para a inauguração de uma estátua em sua homenagem e para participar da “GOAT India Tour 2025”, uma série de compromissos de três dias que celebra sua carreira. A agenda previa uma permanência de cerca de 45 minutos no estádio, mas o astro ficou menos da metade do tempo programado.