CRIME

Quem é o empresário de ‘fala mansa’ que enviou mais de 11 toneladas de droga para Europa

Rodrigo Alvarenga Paredes está preso desde março de 2023

Wendel de Novais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:51

Rodrigo Alvarenga Paredes Crédito: Reprodução

De postura reservada, comportamento educado e discurso tranquilo, Rodrigo Alvarenga Paredes costumava se apresentar como empresário, fazendeiro e herdeiro. De acordo com reportagem do Fantástico, no entanto, a imagem de homem discreto ocultava um dos principais nomes do tráfico internacional de drogas na América do Sul.

Detido desde março de 2023, ele é apontado como o líder de uma organização criminosa responsável pelo envio de grandes carregamentos de cocaína para a Europa. As investigações indicam que o grupo traficou ao menos 11 toneladas da droga entre os anos de 2020 e 2022, volume avaliado em aproximadamente R$ 2,8 bilhões.

Segundo as investigações, a cocaína era produzida na Bolívia e seguia para o Paraguai, transportada por vias terrestres ou aéreas. A entrada no Brasil ocorria pela região Sul, de onde a droga era levada a portos nacionais e despachada para o exterior, camuflada em cargas lícitas.

Em depoimento prestado à Justiça em maio deste ano, Alvarenga adotou um tom cordial, pediu desculpas por se emocionar e agradeceu a oportunidade de se manifestar. Para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, contudo, o perfil discreto fazia parte da estratégia para despistar as autoridades.

As investigações apontam que o acusado coordenava todas as fases do esquema criminoso, desde a negociação da droga em países produtores até o transporte internacional, além das operações de lavagem de dinheiro. A cocaína era destinada não apenas à Europa, mas também a mercados da Ásia e da África.

Após a prisão, a PF e o MPF ampliaram as investigações para identificar integrantes da quadrilha e compradores da droga no exterior. A ofensiva mais recente ocorreu no fim do mês passado, com ações simultâneas no Brasil, no Paraguai e na Holanda.