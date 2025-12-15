Acesse sua conta
Quem é o empresário de ‘fala mansa’ que enviou mais de 11 toneladas de droga para Europa

Rodrigo Alvarenga Paredes está preso desde março de 2023

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:51

Rodrigo Alvarenga Paredes
Crédito: Reprodução

De postura reservada, comportamento educado e discurso tranquilo, Rodrigo Alvarenga Paredes costumava se apresentar como empresário, fazendeiro e herdeiro. De acordo com reportagem do Fantástico, no entanto, a imagem de homem discreto ocultava um dos principais nomes do tráfico internacional de drogas na América do Sul.

Detido desde março de 2023, ele é apontado como o líder de uma organização criminosa responsável pelo envio de grandes carregamentos de cocaína para a Europa. As investigações indicam que o grupo traficou ao menos 11 toneladas da droga entre os anos de 2020 e 2022, volume avaliado em aproximadamente R$ 2,8 bilhões.

Segundo as investigações, a cocaína era produzida na Bolívia e seguia para o Paraguai, transportada por vias terrestres ou aéreas. A entrada no Brasil ocorria pela região Sul, de onde a droga era levada a portos nacionais e despachada para o exterior, camuflada em cargas lícitas.

Em depoimento prestado à Justiça em maio deste ano, Alvarenga adotou um tom cordial, pediu desculpas por se emocionar e agradeceu a oportunidade de se manifestar. Para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, contudo, o perfil discreto fazia parte da estratégia para despistar as autoridades.

As investigações apontam que o acusado coordenava todas as fases do esquema criminoso, desde a negociação da droga em países produtores até o transporte internacional, além das operações de lavagem de dinheiro. A cocaína era destinada não apenas à Europa, mas também a mercados da Ásia e da África.

Após a prisão, a PF e o MPF ampliaram as investigações para identificar integrantes da quadrilha e compradores da droga no exterior. A ofensiva mais recente ocorreu no fim do mês passado, com ações simultâneas no Brasil, no Paraguai e na Holanda.

Um dos casos que mais chamou a atenção dos investigadores envolve a apreensão de uma carga de 1,7 tonelada de cocaína que tinha como destino o porto de Hamburgo, na Alemanha.

Tráfico Internacional Empresário Preso Educado

