Governo define teto para cobrança de exames da CNH; veja valor

Norma já está em vigor

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:38

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) fixou um valor máximo para a cobrança dos exames exigidos na obtenção e na renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida consta na Portaria nº 927/2025, publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de sexta-feira (12), e já está em vigor.

Com a nova regra, o custo total dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica - previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - não pode ultrapassar R$ 180 em todo o país. Até então, os preços eram definidos pelos Detrans estaduais, o que gerava diferenças expressivas entre as unidades da federação.

Carteira Nacional de Habilitação

