Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo

Signos encontram na astrologia indicações do que vai fluir e ser mais leve no ano que inicia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 12:39

2026 será um ano de prosperidade
2026 será um ano de prosperidade Crédito: Imagem criada por IA

Tem ano que já começa com astral e energia diferente, leve com a brisa do mar e com um brilho diferente no olhar de quem terá um dos anos mais prósperos da vida. E de acordo com a astrologia 2026 será exatamente assim.

Segundo Sunna, terapeuta holística do Astrocentro, o céu terá movimentos cruciais, com Júpiter, Saturno, Netuno e Urano seguindo o fluxo para onde mais importa. Confira lista de signos:

Gêmeos

2026 chega para libertar o geminiano do que não combina mais com sua energia. O ano é de calmaria e leveza que nasce após escolhas sinceras, e de acordo com a astrologia, o arcano “A Torre” revela: o que cai, cai para liberar espaço.

Leão

Em 2026, os leoninos terão um ano de precisão. Saturno ajuda a colocar tudo no eixo e Júpiter dar um avanço no trabalho e na vida pessoal. “A Justiça” mostrará que quando Leão se realinha, tudo responde ao redor.

Sagitário

2026 é um ano de ascenção para os sagitarianos que, enfim, ver tudo voltar a fazer sentido. O ano traz oportunidades para estudar, viajar, crescer profissionalmente e se conectar com algo maior. “O Sol” mostra que a sorte vem de dentro, porque quando o sagitariano entende seu propósito, o universo colabora.

Peixes

Após anos pesados, Peixes entra em um dos períodos mais luminosos do ciclo recente. “A Estrela” aponta para cura, criatividade, novas esperanças e relações mais leves.

Tags:

Signos Horóscopo Astrologia

