CRIME

Mulher que caiu do 10º andar de prédio se escondeu de marido antes da morte

Katiane Gomes da Silva foi gravada por câmeras de segurança no condomínio

Wendel de Novais

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:40

Katiane Gomes da Silva Crédito: Reprodução

Katiane Gomes da Silva, que morreu após cair do 10º andar do edifício onde residia, tentou se esconder do marido, Alex Leandro Bispo, de 40 anos, na garagem do prédio momentos antes da morte. Ele foi preso preventivamente, suspeito de envolvimento no caso. Imagens inéditas obtidas pelo Fantástico ajudaram a reconstituir os últimos instantes da vítima no local.

As gravações mostram o casal chegando ao condomínio. Pouco depois, Katiane sai do carro, corre pela garagem e se posiciona atrás de uma pilastra, aparentemente tentando se esconder. Em seguida, Alex deixa o veículo e passa a procurá-la. A mulher corre até o elevador e sobe sozinha. Logo depois, o homem entra em outro elevador e sobe também.

De acordo com a polícia, moradores relataram ter ouvido um forte barulho vindo do apartamento do casal. Registros da perícia indicam danos no banheiro do imóvel, com sinais de arrombamento da porta. Minutos mais tarde, Katiane volta a aparecer nas imagens das câmeras da garagem.

As gravações mostram Alex segurando a mulher pelo pescoço, momento em que ela cai no chão e sofre agressões. Em seguida, ele a empurra para dentro do elevador, e os dois retornam ao apartamento. Pouco depois, Alex desce sozinho pelo elevador, aparentando desespero, colocando as mãos na cabeça e se agachando.

Na sequência, Katiane é encontrada caída na garagem. Alex se aproxima do corpo e aparenta tentar reanimá-la. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.