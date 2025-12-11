Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de jogar companheira do 10º andar já foi preso por sequestrar sobrinho de senador

Alex Leandro, preso pela morte da companheira, esteve envolvido em crime contra familiar do parlamentar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:19

Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos Crédito: Reprodução

O homem preso temporariamente por suspeita de matar a esposa após uma queda do 10º andar de um prédio na zona sul de São Paulo tem um histórico criminal que inclui participação em um sequestro ocorrido há mais de duas décadas. Segundo a Polícia Civil, Alex Leandro Bispo dos Santos, 40, havia sido detido em 2003 por envolvimento no sequestro relâmpago de um sobrinho do então senador Eduardo Suplicy (PT-SP).

Alex foi preso nesta terça-feira (9) sob suspeita de ter assassinado Maria Katiane Gomes da Silva, 25. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem agredindo a vítima no estacionamento do edifício e, posteriormente, dentro do elevador.

Em coletiva de imprensa, o delegado responsável pelo caso, Pietrantonio Minichillo, afirmou em coletiva que o suspeito já tinha registro de prisão quando tinha 18 anos, relacionado ao sequestro de Roberto Calmon de Barros Barreto Filho, familiar de Suplicy.

Veja o momento das agressões

Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução
1 de 22
Homem suspeito de atirar mulher do 10º andar agridiu a vítima no estacionamento e no elevador por Reprodução

Na época, Barreto Filho foi rendido por um casal armado na região dos Jardins, zona oeste de São Paulo. De acordo com informações divulgadas pela polícia em 2003, os criminosos — Alex e uma jovem de 17 anos — usaram o cartão da vítima para fazer compras em um supermercado e sacar dinheiro em um caixa eletrônico.

A dupla acabou abordada durante uma ronda policial, que desconfiou do comportamento dos suspeitos. Alex foi preso em flagrante, enquanto a adolescente foi levada para a então Febem (atual Fundação Casa). O sobrinho do parlamentar não sofreu ferimentos.

Choro em velório

Apesar das agressões, Alex foi ao velório de Maria Katiane, que aconteceu no Ceará, no dia 1º de dezembro. No local, ele acompanhou todo o funeral e foi filmado chorado sobre o caixão.

Maria Katiane era natural de Crateús, interior do Ceará, mas foi velada no distrito de Realejo, na casa dos seus pais. A mulher deixou uma filha.

Suspeito foi ao velório da vítima e foi flagrado chorando

Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução
1 de 7
Suspeito de atirar mulher do 10º andar foi a velório da vítima e foi flagrado chorando por Reprodução

Leia mais

Imagem - CNH digital passa a ser gratuita com novas regras; versão impressa continuará sendo cobrada

CNH digital passa a ser gratuita com novas regras; versão impressa continuará sendo cobrada

Imagem - Por 318 votos a 141, Câmara aprova suspensão de mandato de Glauber Braga por 6 meses

Por 318 votos a 141, Câmara aprova suspensão de mandato de Glauber Braga por 6 meses

Imagem - Câmara dos Deputados rejeita cassação do mandato de Carla Zambelli, condenada pelo STF

Câmara dos Deputados rejeita cassação do mandato de Carla Zambelli, condenada pelo STF

Tags:

Preso Feminicídio Sequestro Suspeito

Mais recentes

Imagem - CNH digital passa a ser gratuita com novas regras; versão impressa continuará sendo cobrada

CNH digital passa a ser gratuita com novas regras; versão impressa continuará sendo cobrada
Imagem - Por 318 votos a 141, Câmara aprova suspensão de mandato de Glauber Braga por 6 meses

Por 318 votos a 141, Câmara aprova suspensão de mandato de Glauber Braga por 6 meses
Imagem - Câmara dos Deputados rejeita cassação do mandato de Carla Zambelli, condenada pelo STF

Câmara dos Deputados rejeita cassação do mandato de Carla Zambelli, condenada pelo STF

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
02

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo
04

Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo