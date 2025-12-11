CRIME

Suspeito de jogar companheira do 10º andar já foi preso por sequestrar sobrinho de senador

Alex Leandro, preso pela morte da companheira, esteve envolvido em crime contra familiar do parlamentar

Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:19

Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40 anos Crédito: Reprodução

O homem preso temporariamente por suspeita de matar a esposa após uma queda do 10º andar de um prédio na zona sul de São Paulo tem um histórico criminal que inclui participação em um sequestro ocorrido há mais de duas décadas. Segundo a Polícia Civil, Alex Leandro Bispo dos Santos, 40, havia sido detido em 2003 por envolvimento no sequestro relâmpago de um sobrinho do então senador Eduardo Suplicy (PT-SP).

Alex foi preso nesta terça-feira (9) sob suspeita de ter assassinado Maria Katiane Gomes da Silva, 25. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem agredindo a vítima no estacionamento do edifício e, posteriormente, dentro do elevador.

Em coletiva de imprensa, o delegado responsável pelo caso, Pietrantonio Minichillo, afirmou em coletiva que o suspeito já tinha registro de prisão quando tinha 18 anos, relacionado ao sequestro de Roberto Calmon de Barros Barreto Filho, familiar de Suplicy.

Veja o momento das agressões 1 de 22

Na época, Barreto Filho foi rendido por um casal armado na região dos Jardins, zona oeste de São Paulo. De acordo com informações divulgadas pela polícia em 2003, os criminosos — Alex e uma jovem de 17 anos — usaram o cartão da vítima para fazer compras em um supermercado e sacar dinheiro em um caixa eletrônico.

A dupla acabou abordada durante uma ronda policial, que desconfiou do comportamento dos suspeitos. Alex foi preso em flagrante, enquanto a adolescente foi levada para a então Febem (atual Fundação Casa). O sobrinho do parlamentar não sofreu ferimentos.

Choro em velório

Apesar das agressões, Alex foi ao velório de Maria Katiane, que aconteceu no Ceará, no dia 1º de dezembro. No local, ele acompanhou todo o funeral e foi filmado chorado sobre o caixão.

Maria Katiane era natural de Crateús, interior do Ceará, mas foi velada no distrito de Realejo, na casa dos seus pais. A mulher deixou uma filha.