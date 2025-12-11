DECISÃO

Câmara dos Deputados rejeita cassação do mandato de Carla Zambelli, condenada pelo STF

Foragida, deputada foi presa na Itália, onde ainda continua

Carol Neves

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:46

Carla Zambelli foi ouvida pela CCJ em setembro, por meio de videoconferência Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira (10) manter o mandato de Carla Zambelli (PL-SP), rejeitando a cassação por 227 votos a favor, 170 contra e 10 abstenções - número insuficiente para afastar a parlamentar. A decisão contraria o Supremo Tribunal Federal (STF), que havia determinado a perda automática do mandato após sua condenação criminal definitiva.

O resultado abre um novo impasse institucional e deve levar o caso de volta ao Supremo, já que a Corte considerou que a deputada deveria perder o cargo sem necessidade de votação.

Condenação no STF

Zambelli foi condenada em maio, por unanimidade, pela Primeira Turma do STF, por atuar com o hacker Walter Delgatti Neto na inclusão de documentos falsos nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre eles um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

A Procuradoria-Geral da República afirmou que a ação buscava “colocar em dúvida a legitimidade da Justiça” e fomentar manifestações contra as instituições.

A pena de 10 anos de prisão tornou-se definitiva em junho, com rejeição dos recursos da defesa. Na mesma decisão, os ministros determinaram a perda automática do mandato, com base na interpretação de que a deputada, condenada a regime fechado, ficaria impedida de comparecer às sessões e ultrapassaria o limite constitucional de faltas.

A parlamentar fugiu para a Itália, foi presa perto de Roma após ser incluída na lista da Interpol, e aguarda análise de pedido de extradição pela Justiça italiana. Ela também responde a outra condenação definitiva: 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal em 2022.

Divergência entre Câmara e STF

A Constituição prevê duas formas de perda de mandato: automática, em caso de faltas acima do limite, e por decisão do plenário quando há condenação penal definitiva. O STF entendeu que Zambelli se enquadra na primeira hipótese; a Câmara adotou a segunda e levou o caso à votação.

A votação e seus efeitos

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) recomendava a cassação por 32 votos a 2, mas o plenário decidiu o contrário. Presa na Itália, Zambelli chegou a participar remotamente da reunião da comissão.

Após o resultado, o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), anunciou que o partido entrará com mandado de segurança no STF para contestar o procedimento adotado pela Câmara.