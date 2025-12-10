CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:10
Com 32 votos a favor e dois contrários, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, na tarde desta quarta-feira (10), a representação pela cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).
Com a aprovação na comissão, agora o parecer vai para votação no plenário da Casa. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou o processo para ser votado ainda nesta quarta.
Carla Zambelli
Zambelli está presa desde julho na Itália, depois de sair do Brasil para tentar fugir da decretação da sua prisão. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal (STF) a dez anos de prisão pela invasão de sistemas e pela adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Ela também foi condenada a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma.