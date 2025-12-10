DECISÃO

CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli

A deputada está presa na Itália desde julho

Monique Lobo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:10

Carla Zambelli Crédito: Lula Marques/EBC

Com a aprovação na comissão, agora o parecer vai para votação no plenário da Casa. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou o processo para ser votado ainda nesta quarta.

Carla Zambelli 1 de 11

Zambelli está presa desde julho na Itália, depois de sair do Brasil para tentar fugir da decretação da sua prisão. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal (STF) a dez anos de prisão pela invasão de sistemas e pela adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).