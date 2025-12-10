Acesse sua conta
CCJ da Câmara aprova cassação do mandato de Carla Zambelli

A deputada está presa na Itália desde julho

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:10

Carla Zambelli
Carla Zambelli Crédito: Lula Marques/EBC

Com 32 votos a favor e dois contrários, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, na tarde desta quarta-feira (10), a representação pela cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Com a aprovação na comissão, agora o parecer vai para votação no plenário da Casa. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou o processo para ser votado ainda nesta quarta.

Zambelli está presa desde julho na Itália, depois de sair do Brasil para tentar fugir da decretação da sua prisão. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal (STF) a dez anos de prisão pela invasão de sistemas e pela adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ela também foi condenada a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma.

