Justiça mantém prisão de Carla Zambelli na Itália

Deputada permanecerá no presídio de Rebibbia enquanto pedido de extradição não é avaliado

Carol Neves

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 10:20

Carla Zambelli Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

A deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) continuará presa na Itália enquanto aguarda o julgamento do pedido de extradição feito pelo Brasil. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (1) pela Quarta Seção do Tribunal de Roma, após a primeira análise judicial do caso, equivalente a uma audiência de custódia.>

O Tribunal de Apelação confirmou que Zambelli, atualmente detida no presídio de Rebibbia, nos arredores de Roma, seguirá encarcerada até que haja uma nova deliberação sobre o recurso apresentado por sua defesa. A análise do pedido de libertação está prevista para ocorrer em meados de agosto.>

A deputada foi presa na última terça-feira (29), após ser localizada pelas autoridades italianas em um apartamento em Roma. Ela constava na lista de procurados da Interpol e foi alvo de uma operação que cercou o prédio para evitar sua fuga. Embora sua defesa alegue que ela se entregou espontaneamente, documentos e registros policiais indicam que a prisão foi efetivada após a intervenção direta da polícia. >

Segundo o advogado Fábio Pagnozzi informou ao portal G1, Zambelli estava no local pintando e lavando o cabelo no momento da chegada dos agentes. Ainda de acordo com ele, ela não resistiu à prisão, recolheu seus remédios e foi conduzida à delegacia. >

Carla Zambelli é considerada foragida da Justiça brasileira desde que deixou o país no fim de maio, poucos dias após ser condenada, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A pena de 10 anos de prisão foi determinada por sua participação na invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrida em janeiro de 2023. >