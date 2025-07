PRISÃO

Deputada Carla Zambelli é presa na Itália

Deputado italiano contou que deu o endereço da deptada federal para a polícia italiana

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi presa na Itália nesta terça-feira (29). A deputada brasileira está na lista da difusão vermelha da Interpol após pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O deputado italiano Angelo Bonelli contou em sua conta no X que deu o endereço de Zambelli para a polícia italiana.>