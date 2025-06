PEDIDO EM ANDAMENTO

Ministério da Justiça envia pedido de extradição de Zambelli ao Itamaraty

Deputada licenciada foi condenada por invasão de sistema do CNJ e está na Itália

Carol Neves

Publicado em 12 de junho de 2025 às 08:21

Carla Zambelli Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

O Ministério da Justiça enviou nesta terça-feira ao Itamaraty o pedido de extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A solicitação foi feita após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão preventiva da parlamentar. A comunicação ao Ministério das Relações Exteriores foi feita por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), que confirmou a adequação do pedido ao Tratado de Extradição entre Brasil e Itália.>

A tramitação do pedido de extradição agora depende da atuação do Ministério das Relações Exteriores, responsável por conduzir os trâmites diplomáticos com o governo italiano.>

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por ter envolvimento direto na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A denúncia do Ministério Público Federal apontou que ela contratou o hacker Walter Delgatti Neto para inserir ilegalmente um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado de forma fraudulenta. A condenação foi unânime na Primeira Turma do STF.>

Mesmo sem mandado de prisão na ocasião, a deputada deixou o Brasil em maio com o passaporte válido, antes da ordem de prisão preventiva. Em nota enviada por sua assessoria, ela informou que está na Itália. Após sua saída, Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizou a medida cautelar.>

Na sexta-feira anterior, o STF rejeitou os recursos apresentados tanto por Zambelli quanto por Delgatti Neto. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, afirmou em seu voto que os embargos não apresentaram argumentos válidos como omissão, contradição ou obscuridade, e se tratavam apenas de "mero inconformismo com a decisão condenatória". >

A defesa de Zambelli também sofreu mudanças após sua fuga. Daniel Bialski, que representava a deputada no processo, deixou o caso. “Eu fui apenas comunicado pela deputada que estaria fora do Brasil para dar continuidade a um tratamento de saúde. Todavia, por motivo de foro íntimo, estou deixando a defesa da deputada”, afirmou o advogado em nota à imprensa.>

Licença da Câmara>

Na Câmara dos Deputados, Carla Zambelli está oficialmente licenciada por 127 dias. O afastamento, publicado no Diário Oficial da Casa, foi justificado inicialmente por sete dias para tratamento de saúde, a partir de 29 de maio, seguidos de 120 dias por “interesse particular”. Durante esse período, ela não terá direito a remuneração. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), bloqueou o salário da deputada e declarou que “não há precedentes” para uma situação como essa.>