Quem não pode comer o Morango do Amor? Especialistas alertam sobre riscos do doce

Sobremesa que viralizou nas redes sociais pode causar problemas relacionados à alimentação e saúde bucal

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de julho de 2025 às 21:11

Morango do amor Crédito: Danilova Janna | Shutterstock

Ele ganhou as redes sociais em uma velocidade extraordinariamente rápida. Da noite para o dia, todo bom usuário das redes sociais se sentiu inclinado a experimentar a sensação de consumir um Morango do Amor. A receita, que envolve a fruta em um brigadeiro branco e uma cobertura caramelizada colorida e tem aproximadamente 300 calorias por unidade, no entanto, deve ser saboreada com cautela por algumas pessoas. >

A nutricionista clínica e hospitalar Lucyulla Araújo aponta que um dos grupos que devem evitar a sobremesa é o de pessoas com doenças renais. "O alto teor de açúcar e sódio contido nos ingredientes pode ser um perigo para pessoas com problemas renais, visto que acaba sobrecarregando a função renal", explica.>

Alérgicos também precisam redobrar a atenção quando o assunto é o consumo do Morango do Amor. A nutricionista e especialista em emagrecimento e modulação intestinal, Ana Amaral, recomenda que intolerantes a lactose evitem a sobremesa, por conter ingredientes como leite condensado e creme de avelã. Quanto à fruta, a nutricionista explica que embora não seja o alimento mais alergênico, o morango pode causar reações em pessoas sensíveis, especialmente crianças ou quem tem histórico de alergia a frutas vermelhas. "Ele contém histamina e pode piorar sintomas em pessoas com quadros de alergia respiratória ou dermatite", ressalta.>

Além das especificidades alimentares, o Morango do Amor também pode trazer transtornos para pessoas com próteses ou contenções ortodônticas. Além dos vídeos de receitas, as redes também estão lotadas de registros de pacientes que quebraram dentes ou lentes dentais. >

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) alerta que a casquinha caramelizada do doce, por ser dura, pode quebrar dentes, objetos e restaurações em geral. A textura rígida da cobertura pode ocasionar danos irreversíveis a facetas, próteses fixas ou removíveis (totais ou parciais) e aparelhos ortodônticos, que podem ser arrancados da boca por ficarem grudados ao doce. Além disso, o Conselho chama a atenção para o fato de que os danos ao objetos também podem provocar lesões na cavidade oral.>

“É fundamental reforçar que pacientes com aparelhos ortodônticos, lentes, facetas e próteses em geral, não devem ingerir alimentos duros e pegajosos. Os demais pacientes também não estão isentos do risco de acidentes e devem tomar cuidados na mordida e mastigação. E, havendo acidentes, devem procurar pelo cirurgião-dentista o quanto antes, para que seja realizado o atendimento de urgência”, destaca a doutora em odontologia e conselheira do CFO, Bianca Zambiasi.>

Outro "grupo de risco" é o de pessoas que têm diabetes. Ana Amaral explica que o Morango do Amor pode ser prejudicial por conter uma alta quantidade de açúcar simples na receita do recheio e da cobertura. Ele tem uma rápida absorção e, por isso, chega rapidamente à corrente sanguínea, causando picos glicêmicos. "Esses picos são prejudiciais, pois desestabilizam o controle da glicemia e, quando frequentes, contribuem para complicações a longo prazo como retinopatia diabética, nefropatia diabética e doenças cardiovasculares", aponta. >

Segundo a especialista, uma alternativa para os diabéticos é adaptar a receita e utilizar chocolate 70% cacau derretido no recheio e substituir a calda tradicional por adoçantes como eritritol ou xilitol, próprios para forno e fogão.

Existem grupos específicos para os quais o consumo deve ser feito com cautela como: pessoas com sobrepeso e obesidade; pessoas com síndrome metabólica (resistência a insulina, hipertensão arterial, dislipidemia, hipertrigliceridemia); e pessoas com esteatose hepática. Ana Amaral Nutricionista

Para crianças menores de dois anos, o consumo não é proibido, mas a recomendação de Lucyulla é que seja evitado, considerando danos futuros. "É na fase dos seis meses aos dois anos de idade que a criança entra no processo de formação do paladar e de hábitos alimentares saudáveis que vão refletir na vida adulta", pontua.

A rede Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) ressalta que mesmo contendo morango, que é uma fruta rica em vitamina C, antioxidantes e fibras, o doce viral pode ter, em média, 300 calorias por unidade, ou mais, dependendo do tamanho. Ele pode causar aumentar a resistência à insulina, agravar quadros de obesidade e levar ao desenvolvimento de diabetes.>

"O essencial é sempre consumir após o almoço, pois é o momento em que estamos saciados, consumindo, assim, pouca quantidade de doce", sugere Lucyulla.>