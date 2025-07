DOCE

Baiana faz sucesso com morango do amor nos EUA e fatura mais de US$ 5 mil

Com o boom de pedidos, Verônica precisou criar uma lista de espera, que já reúne 500 pessoas

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de julho de 2025 às 18:30

A baiana Verônica Oliveira e seus morangos do amor nos EUA Crédito: Reprodução

A baiana Verônica Oliveira, de 40 anos, está fazendo sucesso nos Estados Unidos com a venda de morango do amor — doce que viralizou nas redes sociais brasileiras. Empresária e dona de restaurantes em Massachusetts, ela decidiu incluir a guloseima no cardápio na última sexta-feira (18) e, em menos de uma semana, vendeu 800 unidades, acumulando mais de US$ 5 mil em faturamento. >

Com o boom de pedidos, Verônica precisou criar uma lista de espera, que já reúne 500 pessoas. “Quando vi que estava muito viralizado no Brasil, decidi produzir. Não sabia que seria essa loucura”, contou a baiana em entrevista ao g1 Bahia.>

Feito com morango fresco, brigadeiro e uma calda vermelha crocante de açúcar, o doce é vendido a US$ 6,36 e tem atraído principalmente o público brasileiro que vive nos EUA.>

A primeira leva, produzida na sexta-feira (18), esgotou em minutos. No dia seguinte, os pedidos passaram a ser feitos por agendamento. Já nesta quarta-feira (23), as reservas da semana estavam esgotadas.>