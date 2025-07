GASTRONOMIA

6 lugares em Salvador para provar o doce viral 'Morango do Amor'

Criação baiana se torna febre no TikTok após vídeo inusitado; veja onde provar o doce mais disputado do momento na capital

Heider Sacramento

Publicado em 23 de julho de 2025 às 07:59

Morango do amor viral vira febre nas redes Crédito: Reprodução

“Esgotado temporariamente” e “Alta demanda” são frases frequentes nos perfis de confeitarias soteropolitanas nos últimos dias. O motivo? O Morango do Amor, doce que virou febre nas redes sociais e tem provocado correria em Salvador. A sobremesa, uma releitura da tradicional maçã do amor, é feita com morango envolto em brigadeiro branco e coberto por uma casquinha crocante de açúcar. >

A confeiteira Camila Moreira, de 42 anos, foi uma das responsáveis pela explosão de popularidade do doce. Em um vídeo que ultrapassou 5 milhões de visualizações no TikTok, ela aparece quebrando um dente ao morder o Morango do Amor durante a gravação de um conteúdo promocional. “Tive que manter a naturalidade, mas estava desesperada por não saber se estava comendo a casca ou meu dente”, brincou na legenda do post.>

Morango do Amor 1 de 6

Em entrevista à revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, Camila esclareceu que o incidente foi leve: “Foi um dente do fundo, quebrou só um pedacinho. Ele já precisava de tratamento. Fui ao dentista e ficou tudo certo”. A confeiteira explicou ainda que a crosta dura é feita com calda de açúcar, semelhante à das tradicionais maçãs do amor.>

A autoria do doce virou motivo de disputa entre duas confeiteiras de Salvador. De um lado, Priscilla Diniz afirma ter criado o Morango do Amor em 2023 como uma releitura da maçã do amor. “Uma combinação apaixonante que nasceu despretensiosamente”, disse nas redes sociais. Do outro, Camilla Piñón, da Sweet Mila, garante ter lançado o “Morango Baiano” em 2020, e mantém uma publicação com essa data fixada em seu perfil do Instagram.>

Enquanto a polêmica sobre a origem não se resolve, o Morango do Amor já virou sensação na capital baiana. O CORREIO listou seis locais onde você pode encontrar o doce, mas é bom correr, antes que o temido “esgotado” apareça novamente.>

Onde comer Morango do Amor em Salvador

Priscilla Diniz

Uma das pioneiras na venda do doce viral, a confeitaria oferece a iguaria pelo site oficial>

Sweet Mila

De Camilla Piñón, a doceria funciona no Shopping da Gente e por delivery. Ela nomeou o doce como “Morango Baiano” e garante ter criado a receita em 2020.>

Paneville

Localizada na Pituba, a padaria também oferece o doce. Funciona de segunda a sexta, das 7h às 20h, e aos sábados até 19h30.>

Doce de Bolso

A marca anunciou ter vendido 50 unidades do doce em apenas uma hora. Os pedidos são feitos online.>

Anabel Confeitaria

Com sede na Graça, funciona de terça a domingo, das 12h às 19h, com vendas presenciais e por aplicativos.>

Minca Doces

Atende exclusivamente por delivery e aceita pedidos pelo Instagram e aplicativos de entrega.>

Como fazer o Morango do Amor

Ingredientes >

Morangos firmes e lavados>

Brigadeiro cremoso (feito com leite condensado, creme de leite e leite em pó)>

Açúcar e água para a calda>

Opcional: vinagre de álcool (para dar brilho), gotas de chocolate ou confeitos>

Modo de preparo>

1. Prepare o brigadeiro:>

Cozinhe leite condensado com creme de leite e leite em pó até atingir o ponto cremoso. Deixe esfriar.>

2. Faça a calda crocante:>

Em uma panela, derreta o açúcar com um pouco de água e algumas gotas de vinagre, se desejar. Espere formar uma calda firme.>

3. Monte os morangos:>

Espete cada morango no palito, mergulhe rapidamente na calda quente e deixe endurecer.>

4. Finalize com brigadeiro:>

Após a casca endurecer, cubra o morango com o brigadeiro e decore com confeitos ou chocolate derretido.>

Dicas de ouro>

Prefira morangos firmes e frescos, de preferência locais.>

Trabalhe com agilidade ao mergulhar os morangos na calda, antes que ela esfrie.>