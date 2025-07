SAÚDE

Parkinson: confira celebridades que tiveram o mesmo diagnóstico de Ozzy Osbourne

Lenda do rock e ex-vocalista do Black Sabbath lutava contra a doença desde 2019 e faleceu na última terça (22)

O mundo do rock está de luto. Morreu nesta terça-feira (22) o cantor Ozzy Osbourne, aos 76 anos, vítima de complicações do Mal de Parkinson. Conhecido como o "príncipe das trevas", Ozzy foi um dos maiores nomes da história do heavy metal, deixando um legado musical que atravessa gerações. O diagnóstico da doença degenerativa foi revelado publicamente em 2019. >