Doença de Parkinson: veja os sintomas que devem acender sinal de alerta

Neurologista explica ao que prestar atenção

O Parkinson é um transtorno degenerativo que afeta gradualmente o sistema nervoso, comprometendo os movimentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 4 milhões de pessoas no mundo convivem com a doença, que surge devido à degeneração de células na substância negra do cérebro, responsáveis pela produção de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle motor. >