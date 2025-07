SAIBA COMO ACESSAR

CNH gratuita: lista de aprovados na Bahia é divulgada nesta quarta (23)

Ao todo, são 12 mil vagas ofertadas

A lista com o resultado dos beneficiários dos programas CNH da Gente e CNH na Escola, que oferecem a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Bahia, será divulgada nesta quarta-feira (23). >

Para conferir, os candidatos podem acessar o site ba.gov.br . Os contemplados também serão informados através de mensagens no aplicativo WhatsApp, informado na inscrição.>

As ações são voltadas para estudantes da rede pública e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ainda oferecem adição ou mudança de categoria, sem custos para os beneficiados.>