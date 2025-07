IRREGULARIDADES

Homem é resgatado de trabalho escravo em fazenda na Bahia: 'Sem água potável'

Trabalhador rural foi encontrado em Itabuna

Maysa Polcri

Publicado em 23 de julho de 2025 às 14:27

Trabalhador foi resgatado em fazenda em Itabuna Crédito: Divulgação/MPT

Um homem de 53 anos foi resgatado de condições análogas à escravidão em uma fazenda de Itabuna, no sul baiano, neste mês. A vítima era exposta e obrigada a trabalhar com produtos tóxicos, além de não ter acesso à água potável. O homem, que vivia em um barro precário dentro da propriedade, foi levado para a casa de familiares após o resgate. >

A fazenda, localizada na região de Piabinha, foi vistoriada por uma equipe do Ministério Público do Trabalho (MPT) depois que o órgão recebeu denúncias de irregularidades trabalhistas. No local os técnicos constataram que os trabalhadores estavam expostos a agrotóxicos sem proteção, o que configura risco à saúde. Eles não tinham acesso a botas, luvas ou ferramentas adequadas para realizar o trabalho. >

O MPT verificou que condições análogas à escravidão apenas no caso do homem de 53 anos. Ele terá direito ao seguro-desemprego especial por três meses e recebeu valor das verbas rescisórias, calculado a partir do tempo de trabalho na propriedade rural. O caso é acompanhado pela Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas (Coetrae). >