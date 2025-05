BRASIL

'Macaco' e 'escravo': Aluno é expulso de escola de elite após ataques racistas contra colega

Mãe da vítima relatou que ofensas racistas contra o filho eram reincidentes

Um estudante do ensino médio da Escola Eleva, localizada no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, foi expulso na última semana por reincidência em prática de racismo. A mãe da vítima relatou em um grupo de pais que seu filho “mais uma vez foi agredido pelo mesmo colega dentro do ambiente escolar por conta da cor da sua pele”. >

Segundo ela, o mesmo aluno já havia chamado seu filho de “macaco” durante uma partida de futebol meses antes, na unidade de Botafogo, acrescentando a frase: “Você já foi meu escravo”. Na época, o agressor foi suspenso e impedido de representar a escola em competições esportivas. As informações são do blog de Ancelmo Gois. >

“Achávamos que as medidas seriam educativas, permitindo uma mudança de conduta. Por isso, a nossa surpresa agora com a reincidência”, escreveu a mãe. Com a expulsão, ela afirmou que o caso se encerra no âmbito escolar, mas avalia, com apoio jurídico, outras medidas possíveis. >