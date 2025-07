FALA À NAÇÃO

'Chantagem inaceitável', diz Lula em pronunciamento na TV sobre taxação de Trump

Discurso de 5 minutos atacou políticos brasileiros e defendeu o Pix

Tharsila Prates

Publicado em 17 de julho de 2025 às 21:02

Lula em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV Crédito: Divulgação/ PR

Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV na noite desta quinta-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo brasileiro esperava uma resposta dos Estados Unidos acerca da negociação entre os países, "e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos", disse Lula.>

"O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos, e encaminhamos, em 16 de maio, uma proposta de negociação", afirmou ele, chamando a resposta de Trump, em seguida, de chantagem inaceitável.>

Como o presidente norte-americano citou explicitamente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dizendo que o processo é uma vergonha, Lula disse no pronunciamento de 5 minutos que o Brasil conta com um Poder Judiciário independente. "No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional.">

Sem dizer nomes, Lula atacou políticos brasileiros: "Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil [a taxação em 50% dos produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos] tem o apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo".>

Ele ainda defendeu o Pix: "O Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataques ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo, e vamos protegê-lo". A transação comercial será alvo de investigação comercial dos Estados Unidos, medida anunciada esta semana.>