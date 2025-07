BRASIL

Padrasto suspeito de envenenar jovem abusou sexualmente de enteados, aponta delegada

Ele foi preso na última quarta-feira (16)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de julho de 2025 às 21:13

Lucas da Silva foi internado no Hospital de Emergência de São Bernardo Crédito: Reprodução

Ademilson Ferreira dos Santos, padrasto do jovem Lucas da Silva Santos, de 19 anos, que teve envenenamento constatado após consumir um bolinho de mandioca em São Paulo, é investigado por suspeita de ter cometido abusos sexuais contra os irmãos da vítima durante a infância. Ele teve a prisão preventiva decretada após contradições no depoimento que deu à polícia e foi preso nesta quarta-feira (16).>

Segundo apurações da Folha de S. Paulo, a titular do 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, Liliane Lopes Doretto, afirmou que os três irmãos da vítima prestaram depoimento e relataram os abusos, iniciado quando as vítimas tinham 4 e 9 anos de idade. Ela declarou que um inquérito foi aberto para investigar as alegações. >

Lucas da Silva foi internado em estado grave após comer um bolinho de mandioca no bairro Alvarenga, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na última sexta-feira (11). De acordo com Doretto, Ademilson preparou e serviu os pratos às vítimas no dia em que o jovem passou mal. Ele também apresentou contradições durante o segundo depoimento à Polícia Civil. As informações são do G1 São Paulo.>

A tia de Lucas, Cláudia Perreira dos Santos Daliessi, que teria feito os bolinhos e enviado à família, negou ter colado qualquer substância na comida. Ela disse que estava afastada da família, mas que não há desavenças graves.>

Ação pode ter sido premeditada

Um pastor evangélico da igreja que Lucas frequentava entregou à delegacia que investiga o caso prints de uma conversa com Ademilson. As mensagens apontam que o padrasto tinha um comportamento diferente com o jovem porque ele não queria mais viver na casa.>

“O próprio Ademilson escreveu dizendo que não aguentava mais aquela conduta indisciplinada do Lucas, diga-se entre aspas, indisciplinada, porque ele não queria mais viver na casa. Ele, então, atentou contra a vida do rapaz para que o impedisse de tomar um rumo que não fosse aquele que ele determinou”, revelou a delegada. “Ele mantinha um comportamento diferente com o enteado Lucas, e esse padrão se repetiu quando soube que o menino planejava sair de casa”, completou.>