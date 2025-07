SUSPEITA DE ENVENENAMENTO

Jovem é internado em estado grave após comer bolinho de mandioca

Padrasto da vítima, Ademilson Ferreira dos Santos, é o principal suspeito

Um jovem de 19 anos, identificado como Lucas da Silva, foi internado em estado grave após comer um bolinho de mandioca no bairro Alvarenga, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na última sexta-feira (11). O padrasto da vítima, Ademilson Ferreira dos Santos, é o principal suspeito. >

De acordo com a delegada Liliane Doretto, titular do 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, Ademilson preparou e serviu os pratos às vítimas no dia em que o jovem passou mal. Ele também apresentou contradições durante o segundo depoimento à Polícia Civil. As informações são do G1 São Paulo. >