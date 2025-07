FEIRA DE SANTANA

Adolescente que furtou R$ 5,6 mil do avô é encaminhada para tratamento psicológico

Garota trocou o valor em dinheiro por itens de um jogo eletrônico

Uma adolescente de 16 anos que desviou R$ 5,6 mil da conta do avô para jogar online passará por tratamento psicológico. De acordo com a Polícia Civil, a garota trocou o valor em dinheiro por itens de um jogo eletrônico. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), no último dia 9, em Feira de Santana, no centro norte baiano. >