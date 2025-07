SALVADOR

Delegado baleado na Engomadeira recebe alta médica

Jean Fiúza foi atingido durante uma troca de tiros na manhã da última segunda-feira (14)

Publicado em 15 de julho de 2025 às 20:22

O delegado Jean Fiúza recebeu alta médica nesta terça-feira (15), do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. O titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) foi baleado no braço durante uma troca de tiros com suspeitos de integrar uma facção, no bairro da Engomadeira, na manhã da última segunda-feira (14). Outras duas pessoas também foram atingidas: uma mulher, que recebeu atendimento médico, e um homem, que morreu no local. >

Nas primeiras horas da manhã, equipes da DRFR foram cumprir mandados na região da Engomadeira e acabaram recebidos a tiros por criminosos. O delegado foi baleado e levado às pressas para o HGE. >

Na ação, Marcelo Cerqueira de Souza, de 37 anos, foi atingido nas costas e acabou morrendo no local. Segundo a Polícia Civil, Marcelo era vendedor ambulante e, no momento da troca de tiros entre policiais e integrantes de uma facção criminosa, ele vendia bebidas na festa do tipo paredão. Uma mulher, identificada como Darlene Conceição do Nascimento também ficou ferida, após ser atingida por um tiro na perna. Ela foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos.>

A Rua da Engomadeira, local onde ocorreu a troca de tiros, já havia sido palco de outro crime há 11 dias. Na ocasião, a pastora Carine Carvalho foi atingida por um tiro na cabeça enquanto dava uma carona para um jovem depois de um evento gospel. Ela continua internada em estado grave.>

Durante a tarde desta segunda, equipes dos departamentos operacionais e de inteligência da Polícia Civil foram para as ruas de Salvador realizar atividades de mapeamento e coleta de dados para apurar informações sobre a troca de tiros e também sobre a tentativa de assalto que terminou com o investigador Marco Antonio Paiva Martins baleado de raspão no rosto na Avenida 29 de Março, em Cajazeiras VIII, na noite do último domingo (13). >