Salvador pode registrar temperatura de 17,5 ºC; saiba até quando o frio continua

Segundo meteorologista, queda de temperatura ainda deve se intensificar no mês de agosto

Salvador teve a menor temperatura do ano no dia 10 de julho, quando os termômetros da estação meteorológica de Barro Duro registraram 18,9 º₢ na madrugada. Se o frio foi suficiente para fazer os soteropolitanos tirarem o casaco do guarda-roupa, é preciso se preparar agora para comprar mais, porque a temperatura ainda vai baixar. De acordo com Cláudia Valéria, meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), pode fazer 17,5 ºC até o fim do inverno. >